 

Мнение: О прологе Гражданской войны… Часовой механизм запущен?

19.12.2022, 0:05, Разное
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Бывший чиновник, а ныне простой «волонтёр» Дмитрий Рогозин решил вернуться в политику. Неспроста. Его амбиции вполне известны, а сейчас время добавляет к ним новые возможности. Которым Дмитрий Олегович и сам не прочь помочь.

Парадоксальным образом, здесь его позиции патриота Родины смыкаются с теми, кого вообще-то можно назвать «пятой колонной» и «спящей ячейкой». И на том фланге тоже происходит активация.

«В добровольческих подразделениях крайне высок авторитет местных командиров, завоеванный в кровопролитных боях. Растворять их в составе воинских частей Минобороны будет большой ошибкой, — заявил Дмитрий Рогозин. — Особого подхода требуют добровольческие подразделения, сформированные по этническому принципу. Представители добровольцев Северного Кавказа (абхазы, осетины, чеченцы, ингуши, народности Дагестана и другие), сформированные здесь в отдельные подразделения (например, Интернациональная бригада «Пятнашка») должны иметь возможность продолжить служить вместе, т.к. национальная сплочённость у них в крови. Этому способствуют религиозные и культурные особенности наших северокавказских братьев. Аналогичный подход должен распространяться и на добровольцев, сформировавших свои подразделения по земляческому принципу».

В чём подвох? В том, что через какое-то время, весьма короткое, это приведёт к формированию боеспособных воинских частей, созданных исключительно по национальному принципу. С опытом реальных боевых действий и соответствующими особенностями психики. Что дальше?

А дальше будет то, что все понимают. Спецоперация закончится рано или поздно. И дальше встанет один ключевой вопрос, в решении которого национальные военные формирования смогут сыграть ключевую роль.

«Реальные политические перспективы [после завершения СВО] у мусульманских сил есть там, где мусульмане обладают абсолютным демографическим большинством и/или (хотя бы при относительном большинстве) статусом на уровне квазигосударственных образований, позволяющим добиваться самоопределения», — прямо рисует будущую программу один из авторов, за пределы РФ «изгнавшийся». Который полагает, что для исламских сил в России открываются два пути. Либо, опираясь на организованность и силу, «мусульманские военные лидеры смогут возглавить “джихадизирующуюся” Россию». Либо, опираясь на регионы с мусульманским большинством, «конвертировать массовое движение во взятие власти и организацию [исламского] порядка на своей территории», чтобы затем «добиваться самоопределения».

Сказанное — понятно. Наиболее организованные формирования сейчас под рукой чеченского главы Рамзана Кадырова. Но и другие от него уже стараются не отставать. И есть «частная альтернатива» в виде всем известных музыкантов. Так что спираль закручивается круто.

И Дмитрий Рогозин решил заранее готовится к ловле рыбы в будущей мутной воде?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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