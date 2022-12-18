 

Мудрая Танька – Личное мнение

18.12.2022, 23:35, Разное
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53-летняя Татьяна Ивановна Буланова призналась, что раньше считала большую разницу в возрасте извращением, а потом поумнела:


Фото: Соцсети

«Валера меня намного младше. На 19 лет. На самом деле, раньше я считала, что если мужчина настолько младше женщины – это ненормально, это какое-то извращение. Прошло время, я повзрослела, вырос Валера», — объявила Татьяна Ивановна 54-летней Светке Бондарчук.

Ну, а кто ещё, если не Светка, поймёт?

Это пока молода, ты встречаешься с ровесниками или с кем-то постарше. А потом-то — 45, ты снова ягодка, и нужен мужик полный сил.

А чего? Это нормально. Так природой устроено. Танька и в 53 — невеста на зависть многим.

И чего ей — деда искать? А зачем? Всё есть у Татьяны Ивановны, быт устроен. Деда обслуживать, слюни ему подтирать? Пусть подтирает молодая, а Танька только во вкус жизни вошла.

Вы думаете, я шучу? Таньку я поддерживаю — пусть будет счастлива и поживёт для себя хоть в третьем браке.

Если мужик, хоть и на 19 лет младше, устраивает, то любая имеет право жить в своё удовольствие.

На вопрос, зачем 34-летнему мужику Танька, у меня нет ответа. Возможно, человек она хороший, а потому ему нравится.

Согласны со мной? Хотели бы на старости лет мужа лет на двадцать моложе? Только честно отвечайте!

Источник: Лена Миро


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