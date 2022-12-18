 

BFM TV – налог на отопление газом и разрешения на загрязнение — ЕС согласовал новый пакет мер по борьбе с выбросами углекислого газа

18.12.2022, 23:20, Разное
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В воскресенье ЕС достиг соглашения об обширной реформе углеродного рынка, пишет BFM TV. Как сообщается, в новый пакет мер по борьбе с изменением климата вошло, среди прочего, сокращение квот на выбросы углекислого газа для стран — членов ЕС, введение налога на отопление газом и использование топлива, а также выдача «разрешений на загрязнение» для энергоёмких отраслей промышленности.


AP

В воскресенье ЕС достиг соглашения об обширной реформе углеродного рынка, которая является центральным элементом Европейского плана по борьбе с изменением климата, пишет BFM TV.

Согласно заявлению Европейского парламента, после 30 часов напряжённых переговоров чиновники из Европарламента и государств — членов ЕС достигли соглашения с целью повышения амбиций и расширения применения квот на выбросы углекислого газа.

Чтобы компенсировать свои выбросы углекислого газа, производители электроэнергии и энергоёмкие отрасли промышленности в ЕС отныне должны приобретать «разрешения на загрязнение» на европейском рынке квот на выбросы (ETS), созданном в 2005 году. Все квоты, установленные государствами, со временем будут сокращаться, побуждая промышленников выделять меньше вредных выбросов, пишет издание. Согласно достигнутому соглашению, темпы сокращения квот на выбросы углекислого газа ускорятся, и к 2030 году они сократятся на 62% по сравнению с 2005 годом.

Правила углеродного рынка будут постепенно распространяться на отрасль морских перевозок, внутриевропейские авиаперелёты, а с 2028 года — на мусоросжигательные объекты (при условии положительного заключения Брюсселя.

Вместе с введением «налога на выбросы углерода» внутри своих границ ЕС постепенно отменит бесплатные квоты на выбросы, которые до сих пор выдавались европейским промышленникам, чтобы они могли конкурировать с предприятиями за пределами ЕС, отмечается в статье.

По крайней мере, 48,5% этих «прав на загрязнение» будут отменены к 2030 году, а к 2034 году они полностью исчезнут. По словам издания, этот график стал предметом ожесточённой борьбы между депутатами Европарламента и государствами на прошедших переговорах.

Как сообщается, Еврокомиссия также предлагала создать второй углеродный рынок для регулирования сферы отопления зданий и автомобильного топлива, однако напуганные социальными последствиями дополнительных затрат депутаты Европарламента выступили за то, чтобы сначала распространить эту меру на офисные здания и грузовые автомобили.

В итоге домохозяйства всё же будут платить налог на топливо и отопление газом или мазутом с 2027 года, однако его размер будет зафиксирован до 2030 года, а если нынешний скачок цен на энергоносители продолжится, применение этой меры будет отложено на год.

Доходы от новых мер пойдут, в числе прочего, на финансирование «общественного климатического фонда» с капиталом €86,7 млрд, созданного для оказания помощи уязвимым домохозяйствам и предприятиям, находящимся в процессе энергетического перехода.


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