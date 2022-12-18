«Крупнейшее преступление на нашем веку» — Fox News рассказал о самом большом караване из нелегальных мигрантов за всё время кризиса на границе

В США за одну ночь зашёл крупнейший за всё время пограничного кризиса караван из нелегальных мигрантов, пишет Fox News. Как отмечается в материале, в этом караване было более тысячи человек, а, по оценкам местных СМИ, их количество доходило до двух тысяч.

Билл Мелуджин последние два года освещал тему границы подробнее, чем кто-либо другой в Соединённых Штатах. А сегодня в нашу страну вошёл, по его оценкам, крупнейший за два года его наблюдений караван нелегальных иностранцев. Он оперативно сообщил об этой истории, и у него есть для нас примечательное видео. Он сейчас с нами на прямой связи с границы.

Билл, рад вас видеть. Что вы видели?

БИЛЛ МЕЛУДЖИН, корреспондент Fox News: Такер, доброго вам вечера! Вы уже раскрыли карты: это была самая большая группа, которую мы когда-либо видели за 19 месяцев освещения кризиса на границе. И все эти люди прошли в Эль-Пасо нелегально. У нас для вас есть довольно впечатляющее видео, давайте его посмотрим.

Всё это происходило прошлой ночью в городе Эль-Пасо. Масштабный караван из более чем тысячи нелегальных мигрантов пересёк границу в районе Эль-Пасо прошлой ночью. Местные СМИ сообщали о том, что там могло быть до 2 тысяч человек и что, вероятно, это самый крупный массовый переход границы в истории города.

Посмотрите на видео — и вы увидите, что эти люди идут волна за волной, волна за волной. Они пересекают реку, а затем собираются на американском берегу реки, где они выстраиваются в одну очередь. И, как вы видите, эта очередь тянется настолько, насколько может охватить взор. Повторюсь: туда перешли более тысячи людей. Вчера ночью было холодно, так что, как вы видите, многие из них начали разводить костры в попытке согреться.

Источники в Погранично-таможенной службе рассказали Fox News, что за последние сутки в этом секторе, в Эль-Пасо, было более 2400 нелегальных переходов границы. У пограничного патруля прямо сейчас под стражей находятся более 5 тысяч мигрантов. Они (пограничный патруль. — ИноТВ) совершенно перегружены. Они начали массово отпускать этих людей. Временами за раз на улицы Эль-Пасо выпускают сотни человек.

И вопрос тут в следующем: откуда все эти люди? Мы покажем вам откуда. Их привезли на автобусах в сопровождении мексиканской полиции.

Посмотрите на вторую видеозапись, которую канал Fox News сделал на месте событий. В Сьюдад-Хуарес было около 20 таких автобусов, заполненных этими мигрантами. В Сьюдад-Хуарес — в город, находящийся прямо по ту сторону границы от Эль-Пасо, — их сопровождала мексиканская полиция. Затем в Сьюдад-Хуарес их всех высадили у местных приютов и неправительственных организаций, но, разумеется, они не остались в этих приютах. Они все начали идти к реке, к границе, и, как вы можете видеть на записи, они начали массово переходить границу.

Странно видеть, как мексиканское правительство, по сути, сопровождало их туда, чтобы они несколькими минутами позднее перешли границу. И, Такер, здесь, на нашей южной границе, показатели сейчас резко взлетают вверх. Глава Пограничного патруля США заявил, что за последние 48 часов было более 16 тысяч незаконных пересечений границы, то есть в среднем 8 тысяч в день. Передаю обратно вам слово.

Крупнейшее преступление на нашей памяти. Билл Мелуджин. Большое вам спасибо.

Дата публикации 18 декабря 2022 года.