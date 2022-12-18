Сок из клюквы, горячая вода с лимонным соком, имбирь: какие продукты защитят от проблем с легкими

Зимой наши легкие становятся более чувствительными к различного рода бактериям и вирусам, которые провоцируют различного рода респираторные инфекции.

Однако, чтобы улучшить состояние легких и устранить различные проблемы, нужно обязательно позаботиться о правильной и сбалансированной диете в зимние месяцы.

Чтобы добиться желаемого результата, нужно включить в свой рацион питания некоторые продукты. Их рекомендуют доктора и диетологи, так как они очень полезны для легких. Вот несколько таких продуктов.

Грейпфрут

Потребление от 1 до 4 грейпфрутов в неделю помогает снизить риск возникновения заболеваний органов дыхания. Кроме того, этот продукт способствует повышению иммунитета.

Бразильские орехи

Этот продукт богат витамином Е. Именно поэтому, бразильские орехи помогают снизить риск возникновения заболеваний легких.

Лук

В составе этого продукта присутствуют различные антиоксиданты. Эти полезные компоненты помогают вывести токсические вещества, которые спровоцированы табакокурением, из легких.

Вода

Чистая питьевая вода просто необходима нашему организму ежедневно. Чтобы нормально функционировали не только легкие, но и полностью весь организм, нужно выпивать по 8 ст. воды. Это способствует увлажнению всего тела.

Сок моркови

Эти очень полезный напиток для организма. Нужно ежедневно пить морковный сок, чтобы улучшить работу легких и других органов дыхания.

Имбирь

Имбирь помогает очистить органы дыхания от слизи, появление которой спровоцировано молочными продуктами, соей и пшеницей. Кроме того, в этом жгучем продукте содержатся антиоксиданты, которые помогают вывести токсические вещества от табакокурения из легких.

Травяной чай

Чтобы вывести токсические вещества из легких, спровоцированные табакокурением, стоит потреблять травяной чай. Это напиток может быть сделан из совершенно любых трав.

Клюквенный сок

Стоит ежедневно выпивать по 400 мл клюквенного сока перед сном. Этот напиток помогает бороться с с бактериями в легких, провоцирующими инфекцию.

Ананасовый сок

Ежедневно нужно выпивать по 300 мл свежего ананасового сока. Этот фрукт содержит множество антиоксидантов, которые очень полезны для дыхательной системы.

Горячая вода с лимоном

Это очень полезный напиток, способствующий очищению органов дыхания от слизи, а также повышает иммунитет. Нужно отрезать 2 кружочка лимона и поместить их в стакан с горячей водой. Дать немного постоять и выпить перед завтраком.

Все эти напитки и продукты являются очень полезными для всего организма.