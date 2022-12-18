 

При обстреле Донецка снаряды повредили больницу Калинина

18.12.2022, 22:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три корпуса больницы имени Калинина повреждены при обстреле украинскими войсками Донецка, сообщили сотрудник МЧС Донецкой Народной Республики.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил о возгорании шестого и второго корпусов больницы, передает РИА «Новости».

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле Донецка снаряды попали в корпус больницы им. Калинина, известно об одном тяжелораненном.

«При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Пушилин также сообщил, что всех пациентов из подвергшейся обстрелу больнице в Донецке эвакуировали, медперсонал не пострадал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12.21 / Минздрав обновил список профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

10.08.20 / США захотели ввести пошлины на российские удобрения

08.07.22 / Минобороны: Факты глумления киевского режима над собственным народом доказаны

04.09.20 / США захотели убедить Лукашенко отказаться от президентства

07.09.20 / Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари XVII века

13.11.20 / Спецназовцы РФ и Пакистана отработали тактику беспарашютного десантирования

16.09.20 / Больного COVID-19 Кернеса перевозят в Германию – СМИ и соцсети

19.11.21 / “Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться”. Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео

30.03.21 / PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой

13.02.21 / Радуцкий предложил вне очереди вакцинировать журналистов от коронавируса для популяризации кампании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика