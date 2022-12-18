 

В Абхазии задержали двух россиян с партией наркотиков

18.12.2022, 22:06, Новости дня
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В Абхазии МВД задержало двоих россиян, у которых было изъято порядка 370 граммов метадона, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что задержанные были намерены сбыть сильнодействующий наркотик в Абхазии, информирует РИА «Новости».

Отмечается, что за подобное преступление предусматривается лишение свободы на длительный срок вплоть до пожизненного заключения. Задержанный житель Липецкой области Сергей Киселев не отрицал наличия при себе метадона, его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также добровольно отдала наркотик правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что не менее десяти наркореализаторов, в том числе граждане РФ и Украины, задержаны МВД Грузии в результате масштабной спецоперации в Тбилиси, Батуми и в других регионах страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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