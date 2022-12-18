Месси стал лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу в Катаре

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в ходе матча против сборной Франции забил два гола и реализовал удар в серии 11-метровых, признан лучшим игроком финала чемпионата мира в Катаре, информирует ФИФА.

Месси 35 лет, он впервые выиграл мировое первенство. По количеству голов на чемпионатах мира он превзошел Пеле (12), повторив результат француза Жюста Фонтена, который забил на ЧМ 1958 года 13 мячей. Кроме того, Месси лидирует по числу матчей (26), опередив чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ.

Кроме того, он получит «Серебряную бутсу», поскольку на ЧМ в Катаре забил семь голов (четыре – с пенальти). По этому показателю Месси уступил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, которому достанется «Золотая бутса» за восемь голов. «Бронзовую бутсу» получит Оливье Жиру – также форвард сборной Франции, передает РИА «Новости».

«Золотую перчатку» как лучший голкипер получит Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.

Чемпионат 2022 года стал самым результативным в истории мировых первенств. Было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате РФ 2018 года в РФ команды поразили ворота 169 раз.

Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира. Матч против команды Франции дошел до серии пенальти: основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти команда Аргентины победила со счетом 4:2. Главный тренер сборной Лионель Скалони говорил, что Лионель Месси может закончить международную карьеру после финального матча ЧМ.

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