 

Всплеск заражений коронавирусом в Китае привёл к длинным очередям у аптек и дефициту лекарств

18.12.2022, 22:00, Разное
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Китай переживает настоящий всплеск заражений коронавирусом, передаёт TVE. Это привело к тому, что у аптек образуются длинные очереди, поскольку в стране возник дефицит некоторых лекарств. Кроме того, в сети появляются кадры, на которых запечатлены больные с капельницами не только в приёмных больниц, но и на улице и в машинах.

Длинные очереди у аптек. Большинство людей ищут лекарства против гриппа, таблетки для снижения температуры, сиропы от кашля, витамины. Во многих аптеках Пекина можно увидеть пустые полки.

Некоторых лекарств для лечения симптомов COVID нет в наличии.

«У нас дефицит лекарств от простуды. Мы их заказываем, но нам их не доставляют. И так как нам их поставляют не в больших количествах, то мы даём только по одной коробке», — объясняет эта женщина-фармацевт.

Заводы, где изготавливаются лекарства, пытаются нарастить производство. Власти заверяют в том, что поставки гарантированы. Также лекарства выдаются в таких вот клиниках для лечения жара. Правительство открыло тысячи подобных клиник, чтобы избежать коллапса больниц. В них полно людей.

Между тем в социальных сетях ходят кадры, на которых запечатлены больные с капельницами в приёмных, на улице и даже в машинах.

ЙОЛАНДА АЛЬВАРЕС, корреспондент TVE в Пекине: Китай переживает настоящий всплеск заражений. В нашем окружении мы наблюдаем множество случаев, однако сложно понять масштаб, поскольку официальные данные не учитывают случаи, выявленные с помощью теста на антитела. Этого типа тестов нет в наличии почти по всей стране.

Представление о масштабах распространения вируса дают эти кадры: товары, заказанные с доставкой на дом, скапливаются, поскольку многие курьеры заражены.

Дата публикации 17 декабря 2022 года.


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