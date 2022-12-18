Трамп сравнил Америку с «человеком, умирающим от рака»

Бывший американский президент Дональд Трамп выступил с обличением своих политических противников. Он обвинил ФБР, Минюст, разведку и Демократическую партию в том, что они словно болезнь убивают «некогда великую и прекрасную страну», передаёт Press TV.



AP

В соцсети Truth Social Дональд Трамп обрушился с критикой на американское правительство. Поводом для недовольства бывшего президента США стала информация о том, что комитет палаты представителей готовится вынести против него уголовные обвинения, пишет Press TV.

«Наша страна поражена внутренней болезнью, очень сильно напоминая человека, умирающего от рака», — написал экс-глава Белого дома. «Нечистоплотное ФБР, так называемое министерство юстиции и разведка, все части Демократической партии и системы — это рак. С этими вооружёнными головорезами и тиранами нужно разобраться, иначе наша некогда великая и прекрасная страна погибнет!» — добавил он.

В одном из своих постов Трамп также обратил внимание на «безумные отношения» между ФБР и Twitter. На взгляд политика, бюро и компания саботировали его переизбрание во время прошлой президентской гонки. «И им это удалось, но их поймали с поличным. Вот почему люди вышли на протест в Вашингтоне», — подчеркнул миллиардер.

Экс-президент и его союзники неоднократно настаивали, что Джо Байден пришёл к власти в результате масштабных фальсификаций. При этом Трамп уже объявил, что собирается вновь принять участие в будущих выборах.

Тем временем специальный комитет нижней палаты конгресса, расследующий беспорядки в Капитолии, рассматривает возможность передачи в Минюст уголовного дела против Трампа, которому среди прочего инкриминируют организацию мятежа. Конгрессмены-демократы также готовятся к публикации подробностей о налоговых отчётах экс-президента, отмечается в статье.

Параллельно с этим Минюст расследует обращение Трампа с секретными документами. Он забрал их в свою загородную резиденцию Мар-а-Лаго, когда покинул Белый дом в прошлом году. Сам экс-президент отрицает все обвинения, обращает внимание Press TV.

6 января 2021 года в попытке отменить результаты президентских выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий и вступили в бой с полицией. Пять человек погибли во время беспорядков или вскоре после них, более 140 стражей правопорядка получили ранения, напоминает телеканал.

Расследование специального комитета должно установить, какую роль Трамп сыграл в тех событиях. За участие в восстании были привлечены к ответственности уже порядка 1000 человек, напоминает Press TV.