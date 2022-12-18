 

Мнение: Аргентина!!!!

18.12.2022, 21:53, Разное
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Какой футбол! Какая драматичная игра! Казалось бы Аргентина уже в первом тайме, забив два гола, уже сделала игру. Но не тут-то было. Основное время, добавленное… И только по пенальте Аргентина вырвала чемпионство.

Признаюсь, мне очень хотелось, чтобы в финале чемпионата мира по футболу сыграли Португалия и Аргентина. Команда Криштиана Роналду против команды Леонеля Месси. Но, увы, футболисты Марокко выбили сборную Португалии.

В полуфинале Марокко – Франция пришлось болеть за марокканцев. И снова, увы, сборная Марокко проиграла.

В финале мои симпатии были на стороне сборной Аргентины. И Аргентина не подвела.

Красивый футбол, великолепный финал, достойный чемпион мира по футболу 2022.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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