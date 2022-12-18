The New York Times: Как «прогулка в парке» превратилась в катастрофу для России

16 декабря газета The New York Times опубликовала большую статью о причинах неудач российской армии в Украине — или, как сказано в самом материале, о том, «как „прогулка в парке“ превратилась в катастрофу для России».

Российские военные рассчитывали быть у Киева к середине дня 24 февраля

В распоряжение журналистов попал внутренний документ одного из базировавшихся в Беларуси российских подразделений с подробным расписанием предполагаемого продвижения колонны. Согласно документу, первые машины должны были добраться до границ Киева к 14:55 24 февраля. По словам военнослужащего из этого подразделения, об отправке на войну он узнал за час до выезда.

«Приказ был и простой, и дико оптимистичный: следовать за машиной, которая едет впереди, и через 18 часов добраться до Киева», — сказано в статье. Этого не произошло: тяжелые машины разбили дорогу, и конвой немедленно застрял, потратив более суток лишь на пересечение границы, а затем подвергся украинским атакам.

Газета также пишет о «странным образом излишне самонадеянном» секретном приказе, который получило 23 февраля одно из подразделений 26-го танкового полка. Упоминая возможное сопротивление со стороны украинцев, командование требовало от военных за сутки преодолеть около 400 километров, по пути перейдя Днепр. При этом в документе отмечалось, что «сил и средств усиления нет».

«Разумеется, неуклюжие и в значительной мере незащищенные российские колонны оказались притягательными целями», — говорится в статье.

The New York Times поговорила с мобилизованными, раненными в боях за Павловку

Речь идет о мобилизованных, попавших в 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота и не имевших, как говорится в статье, практически никакого военного опыта — а также карт, аптечек и раций. По словам мобилизованных, командиры обещали им, что они «не увидят боя», однако отправили их на штурм Павловки под Угледаром в Донецкой области.

Один из раненых, Михаил, рассказал, что из 60 человек в его подразделении под Павловкой погибло около 40. Михаил описал журналистам свой ужас от гибели товарищей на его глазах в результате обстрела и назвал происходящее «не войной, а уничтожением российского народа его собственным командованием». Другой собеседник газеты, Александр, был мобилизован вместе с тремя друзьями детства: один из них, как и он сам, был контужен, другой потерял ноги, а третий пропал без вести. Несмотря на это, Александр заверил журналистов, что намерен вернуться на фронт, поскольку россияне «так воспитаны».

Проблемы со снабжением российской армии были в начале войны — и, похоже, никуда не делись

Участники первых недель российского вторжения, которое, как пишет The New York Times, должно было по плану завершиться в короткий срок, быстро обнаружили отсутствие запасов еды и воды — и стали добывать пропитание и необходимые предметы путем грабежа. В дневнике, найденном бойцами ВСУ на востоке Украины в марте, российский солдат описывает эмоции своих товарищей от продуктового магазина: «Нашли вплоть до конфет все, чего так не хватало. Все радовались как дети».

В рассказе мобилизованных из 155-й бригады морской пехоты также говорится об отсутствии еды и боеприпасов. Бывший заключенный, попавший на войну через ЧВК Вагнера, рассказал журналистам, что был брошен в окопе под Бахмутом на четыре дня без еды и воды и не понимал, в чем заключалась его задача, «помимо перетаскивания тел мертвых товарищей».

У 54-летнего Руслана, погибшего под Харьковом в сентябре, при себе нашли распечатанный текст из «Википедии» с описанием его снайперской винтовки, пишет The New York Times.

Украинские военные действительно пытались убить главу Генштаба РФ Валерия Герасимова — а США якобы пытались помешать

Об украинском ударе по командному пункту в районе Изюма, где побывал Герасимов, стало известно в конце апреля; украинские медиа даже писали о гибели и ранении главы Генштаба ВС РФ.

Как выяснила The New York Times, США, узнав о поездке Герасимова на фронт, решили не рассказывать украинцам, опасаясь, что те нанесут по нему удар — а это, в свою очередь, вызовет эскалацию и втянет США в войну. Однако в Киеве и так знали о планах российского генерала. США якобы попросили не наносить удара по командному пункту, но в Украине заявили, что атака уже начата.

«Десятки россиян были убиты этим ударом, сказали источники в правительстве. Генерал Герасимов не был одним из них», — пишет газета.

После этого удара высокопоставленные военные сократили количество поездок на фронт, сказано в статье.

Перед войной Патрушев сказал директору ЦРУ: «Мы вернулись»

Как пишет газета, это произошло в ноябре 2021 года, когда глава ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Москву, чтобы, как утверждается, предупредить Россию о негативных последствиях полномасштабного вторжения в Украину. По словам присутствовавшего на встрече тогдашнего американского посла Джона Салливана, в ответ секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что российские вооруженные силы уже настолько модернизированы, что могут соперничать с американскими.

«Он просто смотрел на Бернса и говорил: „Мы можем это сделать. Мы вернулись“», — рассказал Салливан.

В начале войны Путин сказал израильскому премьер-министру, что все «куда труднее, чем мы думали»

Как утверждают источники газеты, в марте 2022 года Владимир Путин сказал Нафтали Беннету, что украинцы оказались крепче, «чем ему говорили».

«Вероятно, это будет куда труднее, чем мы думали. Но война на их территории, не на нашей. У нас большая страна, и мы умеем терпеть», — пересказывают собеседники издания слова Путина.

Российский президент якобы также высказался на тему своего возможного места в истории: «Я не буду российским лидером, который просто стоял, смотрел и ничего не сделал».

В статье упоминается и другая встреча Путина с Нафтали Беннетом — осенью 2021 года. Тогда израильский премьер заметил, что Владимир Зеленский заинтересован в личной встрече с Путиным. Российский лидер якобы гневно отреагировал на это: «Мне нечего обсуждать с этим человеком. Что это за еврей? Он поддерживает нацизм».

В ноябре 2022-го Нарышкин пообещал директору ЦРУ, что Россия не отступит — какими бы ни были потери

Как пишет The New York Times, это произошло в Анкаре, где Уильям Бернс и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин встретились впервые с начала войны. По словам одного из высокопоставленных участников мероприятия, Нарышкин заверил оппонента, что Россия никогда не сдастся, сколько бы военнослужащих ни погибли на поле боя.