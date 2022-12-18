Символ гендерной узурпации и превосходства гетеросексуалов – в Германии супругам запретили носить обручальные кольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал поправки в закон «О борьбе с дискриминацией и неравенством», которые были предложены Немецким союзом ЛГБТ и партией Союз-90/Зелёных.

С 1 января 2023 года гражданам Германии запрещается носить обручальные кольца в общественных местах.

– В культуре ЛГБТ нет практики ношения таких колец, поэтому для нас этот элемент является символом гендерной узурпации и превосходства гетеросексуалов, – заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По информации журнала Der Spiegel, Шольц был против принятия этих поправок, однако «Зелёные» отказались вступать в коалицию с партией канцлера в случае отказа ввести ограничения.

За ношение обручальных колец в общественных местах установлена административная ответственность – штраф 300 евро. При этом граждане могут носить обручальные кольца у себя дома, при заключении брака или его расторжении.

—