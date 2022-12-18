 

Символ гендерной узурпации и превосходства гетеросексуалов – в Германии супругам запретили носить обручальные кольца

18.12.2022, 20:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал поправки в закон «О борьбе с дискриминацией и неравенством», которые были предложены Немецким союзом ЛГБТ и партией Союз-90/Зелёных.

С 1 января 2023 года гражданам Германии запрещается носить обручальные кольца в общественных местах.

– В культуре ЛГБТ нет практики ношения таких колец, поэтому для нас этот элемент является символом гендерной узурпации и превосходства гетеросексуалов, – заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По информации журнала Der Spiegel, Шольц был против принятия этих поправок, однако «Зелёные» отказались вступать в коалицию с партией канцлера в случае отказа ввести ограничения.

За ношение обручальных колец в общественных местах установлена административная ответственность – штраф 300 евро. При этом граждане могут носить обручальные кольца у себя дома, при заключении брака или его расторжении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.22 / Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке

02.07.21 / Смастерили из покрышки: клумба, которую легко повторить (фото)

27.01.22 / Москаль пожелал Зеленскому пожизненного заключения

07.02.21 / Явлинский осудил иностранных дипломатов за попытку оказать давление на суд по делу Навального

12.10.22 / Букингемский дворец назвал дату коронации короля Карла III – собрали все, что о ней известно

23.09.22 / “Я в отчаянии”: голливудская дива Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое во время переезда

03.07.22 / В Германии готовятся к возможному прекращению поставок российского газа

11.05.22 / Володин напомнил о сделанном восемь лет назад “народами” ДНР и ЛНР так называемом выборе

22.08.20 / Великобритания запретила экспорт чая в Россию после отравления Навального

18.08.20 / Россия обрушила мировые цены на золото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика