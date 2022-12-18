 

10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства

18.12.2022, 20:27, Разное
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85-летний мужчина выглядит потрясающе, да и чувствует себя
так же. Пока ровесников донимают букеты болезней, Николай Дроздов бодро продолжает
образ жизни, способный спасти человечество.

“Дни.ру” проанализировали философию Николая
Дроздова и выделили 10 заповедей, которые ведут к счастью и долгожительству.

Заповедь первая: перестань есть мясо и рыбу

Ученый убежден — физиологические признаки человека указывают
на то, что он травоядный. Николай Дроздов объясняет: наше строение зубов, а
также ЖКТ идеально подходят для употребления растительной пищи. Поедание мяса
только отравляет организм, потому есть труп насильственно убитого
млекопитающего, птицы, рыбы — это против природы. Животный белок ведущий
заменяет полезным — растительным. Его предостаточно в различных бобовых —
горохе, фасоли, чечевице и т.д.

Заповедь вторая: не предавай любимых

Профессор различает животный инстинкт к спариванию и любовь духовную.
Десятки лет он счастлив со своей супругой и уверен, что бросить любимого
человека ради другого — это позорище. То же самое Николай Дроздов пытается
донести остальным: измены — это пошло и негодно, а человек без семьи — это
муравей без муравейника.

Заповедь третья: не поверяй алгеброй гармонию

Телеведущий относит себя к верующим, а также восторгается
способностями Нострадамуса. По словам ученого, есть вещи, которые не требует
доказательств, потому что они есть, но их нельзя объяснить. По словам Николая
Дроздова, вера и наука несовместимы.

Заповедь четвертая: береги природу

По мнению профессора, человек нераздельно связан с флорой и фауной,
чему и учит программа “В мире животных”. Николай Дроздов призывает
заботиться о братьях наших меньших и заявляет, что охота ради развлечения — это
аморально. Профессор не раз говорил о полезных свойствах растений, которые
способны исцелять от болезней. Беречь природу — обязанность каждого человека.

Заповедь пятая: находи в людях хорошее

“Людей надо любить, потому что только через любовь мы можем побороть недостатки другого человека. А если постоянно укорять и тыкать в них пальцем — положительного результата не добьешься”, — объявлял Николай Дроздов.
Ведущий старается представлять себе Homo sapiens хорошими, даже несмотря на их очевидные недостатки. Позитивный взгляд на мир помогает ему в этом, а вегетарианство лишает всякой агрессии.

Заповедь шестая: делай добрые дела и чувствуй себя полезным

“Я боюсь попасть в
какую-то дурацкую ситуацию, где невозможно будет делать добро, которое я
стараюсь совершать каждый день”, — признавался в одном из интервью Николай
Дроздов

Заповедь седьмая: улыбайся, смейся, пой, танцуй и пляши

Знаменитый ученый считает, что эти пять действий спасают от
старения лучше любого молодильного яблочка. Смеяться нужно, когда этого хочется, а
улыбаться надо вообще постоянно. Между прочим, танцы и пляски Николай Дроздов
различает. Пляшут гопака и вприсядку, а танцуют — танго и вальс.

Заповедь восьмая: тренируй тело

Занятия йогой позволяют оставаться гибким и ловким, а еще
сохранять бодрость духа. Во время практики за счет правильных асан и дыхания
человек получает массаж внутренних органов. Николай Дроздов с гордостью заявлял, что тренировки доставляют ему блаженство. “Когда голова оказывается ниже таза, обогащенная кислородом кровь приливает к мозгу. 15-20 секунд в день, и уже через неделю – другой человек!” — объяснял профессор.

Заповедь девятая: фильтруй речь

Николай Дроздов не допускает в выражениях ругательств и уж тем более сквернословия. Вместо “похудеть” он говорит “получшеть”, потому что сила слова равноценна силе мысли.

Заповедь десятая: не бойся смерти

Звезда передачи “В мире животных” уверяет:
незачем размышлять о кончине и уж тем более бояться ее. Смерть настигнет, когда
придет черед, ибо всему свой срок. Каждый день Николай Дроздов проводит в
радости и благодарности за то, что ему выпало такое великое счастье — жизнь.


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