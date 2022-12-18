Участники Российского движения детей и молодежи выбрали название «Движение первых»
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Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде выбрали название «Движение первых».
За название свои голоса отдали 1278 человек, семь человек высказались против, еще 13 воздержались, информирует РИА «Новости».
Всего на съезде присутствуют 1393 участника.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он рассказал, что надеется на перемены к лучшему в мире, и отметил, что они идут не только в России.
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