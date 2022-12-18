Пожар на 1000 квадратов начался в Приангарье на нефтегазоконденсатном месторождении

В Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении тушат пожар на 1000 квадратных метров, пострадал один человек, информирует губернатор области Игорь Кобзев.

В Telegram-канале Кобзев сообщил, что пожару присвоен третий номер сложности.

По данным ГУМЧС региона, возгорание находится в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково, информирует РИА «Новости».

По предварительной информации, происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области.

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