Посольство России потребовало у ЦАР расследовать теракт против главы Русского дома
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Посольство РФ заявило, что направляет ЦАР ноту с требованием срочного расследования теракта против главы Русского дома Дмитрия Сытого.
Посольство по линии МИД потребовало расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина, информирует РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что посылку Сытому отправили из столицы западноафриканского государства Того, отправителем значился некий Алекс Севильяно Мингуэса. Позже стало известно, что в ней с места взрыва в кабинете Дмитрия Сытого нашли записку «от всех французов».
В пятницу главу «Русского дома» госпитализировали в больницу после покушения. Власти ЦАР сочли атаку терактом.
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