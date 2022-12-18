Леонардо Ди Каприо рассказал, что больше всего хотел бы сыграть роль Дмитрия Медведева
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Американский
киноактёр Леонардо Ди Каприо на вопрос журналиста Fox News о том, какую роль ему бы хотелось сыграть сильнее всего, ответил, что
хотел бы попробовать себя в образе замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.
По мнению артиста, в нём удивительным образом сочетаются гений и злодейство.
Медведев занимал
вторую строчку самых желаемых ролей Ди Каприо с 2008 года, уступая только
Владимиру Ленину, признался актёр. Леонардо Ди Каприо не отводил глаз от экрана
в период пятидневной войны в Грузии и уже тогда понял, что Медведев –
историческая личность, которая определит XXI век в не меньшей степени, в которой Ленин определил XX век. Актёр даже завёл страницу в
соцсети «Одноклассники», чтобы подписаться на блог Медведева, а после его
регистрации в Telegram часто репостит посты своего кумира в собственном канале. При этом Ди
Каприо признаётся, что не знает, сможет ли в полной мере сыграть злой гений
Дмитрия Анатольевича, но очень надеется, что Мосфильм даст ему возможность
попробовать.
«В наши дни
политик, который так легко и непринуждённо цитирует Библию, угрожает врагам карами
господними и при этом остаётся в тренде, – большая редкость, – признаётся Леонардо Ди Каприо. – В США чем-то
подобным занимался Трамп, но всё-таки масштаб его личности нельзя сравнить с
личностью Дмитрия Медведева. Я встречался с ним в 2010 году в Москве и был
поражён, как он излучает уверенность и вселяет ужас в сердца своих врагов. Такую
роль я бы хотел сыграть, хотя, может быть, это и слишком самонадеянно»
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