Леонардо Ди Каприо рассказал, что больше всего хотел бы сыграть роль Дмитрия Медведева

Американский

киноактёр Леонардо Ди Каприо на вопрос журналиста Fox News о том, какую роль ему бы хотелось сыграть сильнее всего, ответил, что

хотел бы попробовать себя в образе замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

По мнению артиста, в нём удивительным образом сочетаются гений и злодейство.

Медведев занимал

вторую строчку самых желаемых ролей Ди Каприо с 2008 года, уступая только

Владимиру Ленину, признался актёр. Леонардо Ди Каприо не отводил глаз от экрана

в период пятидневной войны в Грузии и уже тогда понял, что Медведев –

историческая личность, которая определит XXI век в не меньшей степени, в которой Ленин определил XX век. Актёр даже завёл страницу в

соцсети «Одноклассники», чтобы подписаться на блог Медведева, а после его

регистрации в Telegram часто репостит посты своего кумира в собственном канале. При этом Ди

Каприо признаётся, что не знает, сможет ли в полной мере сыграть злой гений

Дмитрия Анатольевича, но очень надеется, что Мосфильм даст ему возможность

попробовать.

«В наши дни

политик, который так легко и непринуждённо цитирует Библию, угрожает врагам карами

господними и при этом остаётся в тренде, – большая редкость, – признаётся Леонардо Ди Каприо. – В США чем-то

подобным занимался Трамп, но всё-таки масштаб его личности нельзя сравнить с

личностью Дмитрия Медведева. Я встречался с ним в 2010 году в Москве и был

поражён, как он излучает уверенность и вселяет ужас в сердца своих врагов. Такую

роль я бы хотел сыграть, хотя, может быть, это и слишком самонадеянно»

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