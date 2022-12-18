 

Забавный гном: делаем новогоднее украшение из кисточек (фото)

18.12.2022, 19:45, Разное
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Новогодние украшения на елку, сделанные своими руками, не требуют особых затрат. Дома всегда можно найти какие-то предметы, из которых можно смастерить забавные фигурки. Например, неиспользованные малярные кисти. Из них получатся симпатичные сказочные гномы.

Что понадобится

Для того, чтобы сделать украшения в виде гнома, вам нужно взять:

малярные кисти (можно разных размеров); красную краску; белую краску; хлопковую вату; игрушечные глаза; красные поролоновые шарики (для носа); зеленую блестящую бумагу; красные бусины; кисточку; ножницы; клеевой пистолет.

Подготовьте рабочее место.

Как сделать

Ручку малярной кисти покрасьте с обеих сторон красной краске. Отложите, пока она полностью не высохнет. Затем белой краской с обеих сторон нарисуйте маленькие точечки. Также дайте краске просохнуть. Далее на металлическую часть (кроме небольшого кусочка у основания) нанесите клей и приклейте хлопковую вату. Это будут поля колпака гнома.

Чуть ниже колпака, на металлическую часть, приклейте глаза. В центр основной части кисточки приклейте шарик из красного поролона. Это будет нос.

Из зеленой блестящей бумаги вырежьте три листочка. Склейте их в виде трилистника и прикрепите сбоку на хлопок. И в конце на место соединения листьев при помощи клеевого пистолета прикрепите красную бусину.

Ваш сказочный гном готов.


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