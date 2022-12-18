 

Елена Летучая, Татьяна Геворкян, Анна Цуканова-Котт и другие на открытии нового ресторана Антонио Фреза

18.12.2022, 19:29, Разное
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По случаю открытия ресторатор Антонио Фреза устроил торжественный итальянский ужин – а как еще, по-вашему, должен отмечать такое событие именитый шеф-повар, родившийся в Апулии? Поздравить его в отель SO/, на первом этаже которого находится ресторан, пришли Елена Летучая, Анна Цуканова-Котт, Наталья Максимова, Ирина Оганова, Анатоль Вовк, Татьяна Геворкян, Ольга Суркова, Мария Лобанова, Наталья Тюльпанова, Марина Железнова, Михаил Стацюк, Алексей Дудин и многие другие светские герои Петербурга.

Татьяна Геворкян, Наталья Максимова и Милана КоролеваАнна Цуканова-КоттИрина ОгановаНаталья Лютова, Ольга Чиж и Мария ЧеблаковаАнтонио Фреза и Елена ЛетучаяМария Лобанова

Новый ресторан появился на том месте, где когда-то находился Cococo, а до этого был miX by Alain Ducasse, от которого Fresa’s в наследство досталась роскошная профессиональная кухонная плита Molteni. Подробнее о самом ресторане мы расскажем в одном из ближайших обзоров.
 


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