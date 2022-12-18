Личное: “Сложить и поделить”

Бедная белоснежка в этом письме.

У белоснежек часто бывает, что надо выбирать из двух или больше мужчин, каждый из которых хорош по своему. И все-то белоснежки пытаются сохранить всех, не делая никакого выбора, шлангуют как могут, но мужчины обычно на это не согласны.

И если есть специфическая белоснежкина карма, то это как раз – потеря любимого из-за того, что одновременно кто-то нравился еще. Или потеря двух любимых по принципу: за двумя зайцами погонишься.

Автору надо решительно выбирать и выбирать, конечно, нового, то есть старого, то есть того, которого любила много лет назад и встретила снова.

Понятно почему – его?

И понятно почему колебания будут стоить ей дорого?

life_puzzle

Уважаемая Эволюция!

Пишу в надежде на разбор

Читаю ваш блог много лет

Мое предыдущее письмо

https://evo-lutio.livejournal.com/1295710.html

Я в отношениях с женатым мужчиной уже 10 лет.

Сначало это был несерьёзный секс по дружбе,

Который довольно быстро перерос в привязанность.

Все осложнялось тем, что его жена была моей лучшей подругой,

А я была крестной мамой их детей.

С женой пришлось дружбу прекратить,

Так как пчелы стали что то подозревать.

Я очень переживала разрыв,

Но это реально упростило мне жизнь.

Мы встречались с А. Несколько раз в неделю и я была счастлива.

Пока мои и его дети были маленькими,

Меня вроде все устраивало.

А. Брал на себя заботы по моей квартире, дому, машине, организовывал досуг, относился ко мне очень нежно и даже трепетно,

Дарил подарки и мне, и детям, и даже моей маме.

Дети росли и мне становилось максимально некомфортно,

Что несмотря на все слова о любви,

На все потраченно им на меня время,

На все заботу и нежность, он никогда даже не заговорил об уходе из семьи.

И я стала газовать..

Стала активно тянуть одеяло на себя.

Одновременно с этим года три назад жена узнала о наших отношениях.

Он ей сам сказал, но с моей подачи.

С тех пор наш треугольник регулярно качало

От истерик с ее и моей стороны.

Мы с ним даже расставались, когда на пару недель, когда на месяц.

Последнее расставание длилось полгода.

Меня не отпускало,

Я очень его хотела.

На фоне этих качель, он даже уходил из дома

На некоторое время,

Но не ко мне.

Жил отдельно.

У них есть пустая квартира.

Несколько месяцев назад жена поставила ультиматум.

Или она или Я.

Жить втроём она не намерена.

Он переехал на диван.

Не уходил потому что утверждает, что любит обеих)

Так прошло ещё какое то время.

Она стояла на своем.

А потом, неожиданно для всех, ушла сама.

Он остался вдвоем с сыном ( 16 лет)

Через несколько дней

Мне позвонил мой первый муж,

Детская любовь,

С которым мы расстались 25 лет назад,

И теперь уже никто не может сказать почему.

Мы прожили в браке два года,

Но были очень привязаны к друг другу.

Я его очень любила,

Но паралельно у меня случались разные истории с другими мужчинами.

Мы долго и трудно расставались.

В результате однажды он оставил записку

Что любит, но отпускает меня и уехал навсегда.

Я лет 15 после этого не могла его забыть.

Вышла замуж, родила двоих детей,

Развелась.

Разное было.

Но он всегда был в моей голове,

Как незакрытый гештальт.

И вот он позвонил,

Приехал в родной город и предложил встретится.

Я согласилась, скорее из любопытства.

Он минимально изменился с тех пор

И внешне и внутренне.

Только стал серьезнее что ли.

Я встретила того мальчика,

Которого любила так сильно,

Которому письма писала ещё 15 лет после того как он ушел писала и складывала в стол.

Он меня потряс.

Но это ещё полбеды.

Я в приступе настольгии, когда мы вспоминали былое, рассказала ему как долго не могла забыть его, как мучилась и писала ему.

Я сказала к слову.

Не было у меня злого умысла,

Всеж прошло уже.

У него семья, маленький сын..

Но его зацепило.

Да и я почувствовала, как будто не было этой полжизни без него.

Я почувствовала как сильно люблю,

Именно его.

Никого я с тех пор не любила.

Все были только иллюзии и жалкие попытки его заменить.

Он пробыл в городе 10 дней,

10 дней которые изменили мою жизнь.

Мы встречались сначала каждый день,

Потом по два раза на дню,

Пока он не улетел.

Сидели в рестиках,

Держались за руки и говорили, говорили,

Перебивая друг друга.

Секса не было.

Да и без него все было понятно.

По крайней мере мне.

Он сказал, что ему хватило первых пяти минут, чтобы понять, что все ещё любит меня.

Сказал что с женой все уже давно сложно ..

Это конечно все слова,

Я понимаю.

Но он уехал с намерением развестись,

И приехать уже свободным,

И забрать меня с собой.

Мы оба работаем дистанционно.

Мои дети уже выросли.

Он хочет быть рядом с сыном,

Поэтому если что двигаться придется мне.

Он пишет беспрерывно и звонит.

И уверяет, что ничего не изменилось

После того как он уехал.

Я предупреждала его, что чары могут рассеяться на расстоянии

И все это просто покажется сном..

Но нет..

На моей совести уже одна разрушенная семья..

А. Переживает очень и ревнует, но ни на шаг не двигается по направлению ко мне

Я ртом и в ухо уже ему сказала

” Хочешь меня всю целиком- забирай “

Но он – недвижимость.

И, естественно, в его случае

Речь не идёт не только о разводе,

Но даже о том, чтобы просто со мной сьехаться.

Его все устраивает,

Меня нет.

Я не хочу остаться на старости лет одна с собакой.

Нам всем по 48 лет

Мне, А. , Его жене, моему Бывшему.

Бывший подал на развод.

Имеем в сухом остатке:

А. С которым, десять лет и в горе и радости,

Который для меня все делает и даже больше.

Не отдает только свою свободу)

И бывший, который такой резкий, что после десятка встреч готов изменить всю свою жизнь.

Их бы сложить и поделить получилось бы два адекватных мужика.

И я , которую теперь разрывает ниподецки.

Люблю обоих.

Но видимо придется выбирать..