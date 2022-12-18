В Китае назвали три цели США на Украине

В украинском кризисе США преследуют три цели, поэтому они способствуют его эскалации, сообщил декан Института международных исследований Университета Фудань У Синьбо порталу Global Times.

По его словам, информирует Global Times, США преследуют три цели: всесторонне ослабить Россию, стабилизировать режим Зеленского и подтолкнуть Европу к следованию политике США.

Кроме того, издание опросило специалистов, которые заявили, что кризисная ситуация еще далека от разрешения, информирует РИА «Новости».

«США и ЕС не предприняли существенных усилий для смягчения российско-украинского конфликта и даже двинулись в противоположном направлении, предоставив оружие и боеприпасы. Ключ к разрешению кризиса находится в руках США и ЕС», – сообщил бывший заместитель министра международного отдела ЦК КПК Чжоу Ли.

Ранее в Белом доме заявили, что время для проведения переговоров по Украине еще не пришло, США будут продолжать оказывать военную помощь Киеву.

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