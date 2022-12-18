 

Путин обратился к съезду Российского движения детей и молодежи

18.12.2022, 18:35, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Он рассказал, что надеется на перемены к лучшему в мире, и отметил, что они идут не только в России.

Путин напомнил, что движение возникло по инициативе самих детей. По мнению главы государства, оно должно строиться вокруг того, что нужно и интересно самим участникам. Кроме того, новое объединение должно быть современным пространством, доступным на всей территории страны, слова Путина приводятся на сайте Кремля.

«Здесь, в Москве, собрались яркие, творческие, активные ребята со всей страны, в том числе – отмечу это особо – из наших новых регионов. И сейчас вы сами все вместе решаете, каким должно быть ваше движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу», – сказал он.

Путин пожелал участникам съезда и «дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно – смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы».

«Вас объединяет стремление уже сейчас, в очень молодом, юном возрасте, внести свой вклад в развитие страны, делать то, что приносит пользу нашему государству и людям. Такой искренний, деятельный патриотизм также отличает и, полагаю, будет отличать всех участников Российского движения детей и молодежи», – сказал президент.

Путин отметил, что «большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым – таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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