Bloomberg: ЕС обсуждает снижение предлагаемого лимита цен на газ

Председательствующая в Совете ЕС Чехия предложила снизить потолок цен на газ с 275 евро за МВт.ч до 188 евро за МВт.ч, об этом стало известно агентству Bloomberg.

Как информирует Bloomberg, Прага предлагает, чтобы механизм корректировки газового рынка запускался, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF будут превышать 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. Отмечается, что цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ, информирует РИА «Новости».

Напомним, в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.

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