 

Мнение: Русский Калейдоскоп по Бредбери

18.12.2022, 18:15, Разное
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Так-так… Похоже, нам еще одну катастрофу подогнали – с кораблем Союз.

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Температура на борту пристыкованного к МКС корабля “Союз МС-22” с неисправной системой охлаждения колеблется от 28 до 30 градусов, не выходит за пределы допустимого, экипаж находится в безопасности, заявили журналистам в субботу в пресс-службе Роскосмоса.

Не сказал бы, вашу мать. Постоянные 30 градусов, от которых никуда не скрыться – это, по-моему, дохрена. А там у них 9 человек! И передают, что отстыковаться и вернуться к чертовой матери на землю они тоже не могут – вероятность катастрофы при попытке приземления оценивается в 90%. Это такой эвфемизм для “вернуться благополучно нет никаких шансов”. А послать за ними новый корабль – тоже нельзя, потому что нового корабля нет, надо его готовить еще минимум месяц.

Вот такие пироги. В принципе, едва ли кто-то в России будет за космонавтов переживать – эмпатии-то нет, скорее, быстро подсчитают в уме, сколько им платят, да и решат, что “сами полезли – ну и дураки, все равно всех денег не заработаешь”. Скорее, в мире станут беспокоиться – им-то людей жалко.

Но вообще – очередной конфуз некогда славной российской космической отрасли. Рогозин поди крестится, что “вовремя соскочил”, и не ему теперь расхлёбывать. Да, как-то всё очень позорно и грязно кончается.

Ну и, конечно, никто не задаст самый само собой разумеющийся вопрос – а вообще ЗАЧЕМ это всё? Нафига забросили на орбиту 9 человек – что им там делать, какую “науку” они там “продвигают” и куда? Мы же все знаем – положа руку на сердце – что никакой науки в РФ давно нет. Какие там остатки понтов они колотили?

Источник: Размышления вольного социолога


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