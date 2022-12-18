Мнение: Борьба с героизацией нацизма, борьба с ботами в Твиттере и почему СВО не начали в 2014

1. Россия примерно раз в год выносит на голосование в ООН резолюцию о «Борьбе с героизацией нацизма». В предыдущие годы против этой резолюции голосовали обычно две страны, США и сами знаете кто. Вассалы США по большей части воздерживались от голосования. Однако в 2022 году окно Овертона приоткрылось несколько шире, и европейцы тоже начали выступать против гонений на нацистов (ссылка):



Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесенную Россией резолюцию под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»… <…>

Российская резолюция, в частности, призывает принять меры, чтобы не допустить «пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений». Авторы резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений. В документе содержится призыв ликвидировать все формы дискриминации всеми возможными средствами.

Согласно результатам голосования, за принятие резолюции проголосовало 120 стран, против — 50, оставшиеся десять воздержались. Среди тех, кто проголосовал против, — США, Германия, Украина, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Польша, Япония, Греция, Канада, Грузия, Венгрия и др. <…>

Генассамблея ООН не в первый раз принимает российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. В прошлом году Россия вносила на ее рассмотрение документ с таким же названием. Тогда резолюцию поддержали 130 государств. Воздержались от голосования 49 стран, в том числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша.

2. Американский Твиттер после покупки его Илоном Маском начал войну с ботами. Ожидаемо выяснилось, что ботов там полчища, и что вместо площадки по свободному обмену мнениями, в реальности Твиттер представляет собой площадку для роботизированной пропаганды и манипуляций. Именно боты в значительной степени задавали тренды и повестку дня в западном информационном пространстве.

Также оказалось, что в некоторых отдельных странах ботов регистрируют особенно много (ссылка):



Жители Украины не могут пройти телефонную аутентификацию в Twitter.

Как сообщает Deutsche Welle, cоцсеть перестала отправлять коды двухфакторной аутентификации на украинские номера. Также Украина исчезла из списка стран для подтверждения аккаунта.

Корреспонденту DW в Киеве удалось зарегистрироваться в Twitter только по номеру мобильного оператора lifecell. При попытке регистрации с номеров “Киевстар” и Vodafone всплывало окно с просьбой ввести действительный номер телефона.

Зарегистрированные пользователи Twitter, у которых включена двухфакторная аутентификация через номер телефона операторов “Киевстар” и Vodafone, также не могут войти в свой аккаунт: на этапе подтверждения номера телефона сеть оповещает об ошибке.

Создать аккаунт в Twitter корреспонденту DW удалось с помощью электронной почты – эта опция по-прежнему доступна пользователям в Украине.

В компании это объясняют борьбой с ботами, которую недавно объявил новый владелец Илон Маск.

В связи с этим Twitter заблокировал трафик примерно 30 операторов мобильной связи по всему миру, перекрыв доступ к сотням тысяч аккаунтов, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

3. По ссылке подробный обзор причин, по которым в 2014 Россия не могла ещё начинать СВО. Экономика, армия и внешняя политика были у нас 8 лет назад значительно менее подготовленными, чем сейчас. Процитирую часть, касающуюся экономики (ссылка):

Россия в начале 2014 года была намного слабее и зависимее экономически чем сейчас и не была готова к настолько мощным экономическим санкциями, которыми нас обложили после начала СВО. Многие мегапроекты только запускались. В военном плане, во внешнеполитическом плане, Россия в начале 2014 тоже была гораздо слабее чем стала в 2022, а вот Запад напротив в 2014 был посильнее по всем параметрам чем стал в 2022. <…>

Производство мяса в РФ, млн т в убойном весе:

2013 – 8,525

2022 – 12,152

Производство зерна в РФ, млн т:

2013 – 91,3 (из них пшеницы – 52,1)

2022 – 157,7 (из них пшеницы – 105,3)

Производство сыра в РФ, тыс. т:

2013 – 340,9

2022 – 620,0

Производство овощей защищенного грунта в РФ, млн т:

2013 – 0,62

2022 – 1,74

Производство фруктов и ягод в РФ, млн т

2013 – 1,57

2022 – 4,1+

Вылов рыбы российскими рыбаками + аквакультура, млн т:

2013 – 3,65 (3,5+0,15)

2022 – 5,41 (5,0+0,41)

Производство сельхозтехники в России, млрд руб.:

2013 – 30,5

2022 – 229,0

В начале 2014 еще не были готовы системы “Мир”, НСПК, СПФС (аналог SWIFT). На конец сентября 2022, к СПФС подключено 440 участников, из них более 100 нерезидентов из 12 стран. К 1 октября 2022 российские банки выпустили 161 млн карт «Мир».

Также появились российские приложения для бесконтактной оплаты “Mir Pay”, “SberPay, “Кошелек Pay”, “СБПэй” (плюс китайское “HUAWEI Pay”), которые заменили всякие вражеские “Apple Pay”, “Google Pay”, “Samsung Pay”. Прекращение выдачи карт VISA и Mastercard россияне практически не почувствовали.

Золотой запас России на 1 января 2014 составил 1035,2 т, а на 1 января 2022 – уже 2300,3 т. В отличие от валютных резервов, всё золото из ЗВР хранится в России (в Москве и Санкт-Петербурге). В том числе и эта подушка позволила удержать рубль на очень стабильном уровне, вопреки желанию Запада сделать “доллар по 200”.

Объем фонда национального благосостояния России, млрд руб.:

1 января 2014 – 2900,64

1 января 2022 – 13565,35 <…>

Всего с начала 2014 по начало 2021 в России было открыто более 1600 новых промышленных предприятий, в том числе такие гиганты как “ЗапСибНефтехим”, “Амурский ГПЗ”, (достраивается “Амурский ГХК”), “Ямал СПГ” (достраивается “Арктик СПГ 2”), ССК “Звезда”, ЦСКМС “Кольская верфь” и др. <…>

Пассажиропоток российских авиакомпаний, млн:

2013 – 84,4

2019 – 128,1 <…>

Вертолетные двигатели в России до 2015 года не производились. Все закупались на Украине (для Ми-8, Ми-26, Ми-28, Ми-35, Ка-27, Ка-52) или во Франции (для Ка-226, Ансат, Ка-62).

Начиная с 2015 года Россия начала потихоньку производить ВК-2500, потом присоединились ТВ7-117. Чтобы не снижать темпы производства вертолётов, обходными путями несколько лет продолжали закупать двигатели “Мотор-Сич” (ТВ3-117, Д-136, Д-436ТП), пока мы не достигли полного импортозамещения ВК-2500 и не вышли на темпы выпуска более 300 двигателей в год.

Самообеспеченность важнейшими лекарствами (включая инсулин, вакцины) в России в 2014 была в разы хуже чем в 2022. Мы тогда очень сильно зависели от других стран, жесткие санкции тогда еще могли быть эффективными.

За 8 лет было запущено много крупных фармацевтических предприятий, отдельным катализатором выступила пандемия. В итоге Россия в значительной степени импортозаместила основные лекарства и даже в сотни раз увеличила экспорт.

За 8 лет Россия в разы нарастила выпуск медицинского оборудования (например, аппараты ИВЛ, инкубаторы), протезов и т.д. и тем самым значительно сократила зависимость от импорта.

Кроме того, в российские больницы и клиники за эти 8 лет были закуплены тысячи аппаратов КТ, МРТ, УЗИ, рентгенов и т.д., по большей части на ближайшие 5 лет мы этим оборудованием насыщены, а к 2027-2030 уже и свои аппараты будем делать массово, санкции уже не страшны. В 2013 году насыщенность высокотехнологичным оборудованием наших больниц была в разы хуже.