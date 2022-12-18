Личное: “Провел рукой по спине как раньше и засмеялся”

Автор письма, которое мы два дня назад подробно разбирали, написала продолжение.

Из продолжения видно, почему у нее была корона-кровопийца.

Когда она пытается эту корону снять, сразу появляется корона Спасателя в два раза больше той.

Она как в анекдоте: “бороду-то я сбрею, а умище куда девать?” Корону-то она снять может, а как свое блестящее великолепие скрыть, не знает.

la_belle_douce

Дорогая Эволюция,

Спасибо за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1627044.html и https://evo-lutio.livejournal.com/1627429.html.

Хочу поделиться какие шаги я сделала, прочитав оба поста.

Прочитав второй пост, в тот же день я написала Л., что хотела бы сказать ему пару вещей и если он не против этого, то я бы хотела с ним встретиться, когда ему будет удобно. Он сказал, что может встретиться в тот же вечер. Мы встретились.

Я сказала, что поняла, что совершила ошибку. И совершила ее давно, еще в июле, когда пошла гулять с другим. Что виню себя за то, что сделала и что из-за этого потеряла очень дорогое и ценное для меня – наши отношения. Расплакалась. Видела, как он напрягся сначала.

(Автор сразу же ломанулась, хотя я предупреждала, что надо сначала понять, в чем она виновата. Она ничего не поняла, несмотря на подробные толкования. В результате она попросила прощения у мужчины за то, что предпочла ему другого. То есть она опять встала в позицию сверху, попросила прощения за измену и доставленную боль и даже заплакала от жалости к обиженному ею мужчине)

Сказала, что понимаю, что ему уже может быть неактуально слышать это от меня, понимаю, что все сама закончила, но для меня наши отношения очень важны, поэтому я хотела ему сказать о том, что сейчас чувствую. Сказала, что сильно любила и все еще люблю его и он лучшее, что со мной произошло когда-либо. Что была дурой, когда не ценила то, что у меня было.

(Дальше больше. Автор подчеркнула, что бросила мужчину сама, хотя это он делал шаги от нее, а она пыталась удерживать щипцами и угрозами. Потом она подчеркнула, что не ценила его. Буквально: “Ты мне был пофиг, я тебя бросила, но теперь немного сожалею, хотя считаю, что ничего больше не может быть”. И ради этого стоило тащить мужчину на встречу?)

Потом он уже спокойно сказал, что мне не нужно чувствовать вину, дело не в ней, а в том, что сначала у нас все было очень хорошо, а потом у него начали вылезать его таракашки. Сначала он увидел в соц сетях мои фотографии с бывшем мужем и это его резануло. Потом он понял, что если мы будем дальше встречаться, то будет нужно развитие и ему нужно будет думать о доме для нас или чем-то подобном, а ему, хоть и 37 лет, он никогда не покупал себе ни дом, ни квартиру и вообще он большой ребенок и зачем он мне такой.

(Он с иронией предложил ей не переживать так сильно, ведь это не она его бросила, а он ее)

Я посмотрела ему в глаза и ответила на это, что я просто люблю его. Что хоть я благодарна ему, что он говорит мне, что моей вины нет, но мне очень важны и нужны наши отношения и все это время с расставания я задавала себе вопрос, что я сделал не так или чего не сделала, чтобы сохранить то, что мне так нужно.

Что я просыпаюсь каждое утро и очень сильно по нему скучаю. Что хоть и не знала про соц сети, но за это время убрала все фотографии с бывшим мужем отовсюду. Что мне с ним было так хорошо, как ни с кем никогда. Что я ни в кого так не влюблялась, как в него и вообще не встречала таких как он. Что наши отношения была настолько хорошими, что понимаю, насколько это большая редкость, когда можно найти с человека, с которым будет так хорошо эмоционально, интеллектуально и физически.

Сказала, что не прошу сейчас ничего и не предлагаю, понимаю, что я сама все разрушила, но не могу перестать думать о том, что я потеряла.

Понимаю, что он может найти себе кого-то другого, с кем будет комфортней, чем со мной. У меня непростой характер, у меня дети и весь остальной багаж, который ему может быть не нужен. У него спокойная, комфортная для него жизнь и он может найти кого-то получше для себя, кто лучше впишется в его жизнь.

Сказала, что мне тоже было сначала очень хорошо с ним, но потом я стала делать вид, что мне все не так уже и нужно. Что я дура, потому что часто делают вид, что мне не нужно то, что на самом деле очень нужно. Боюсь, что если я покажу эту нужность, то перестану контролировать ситуацию и буду уязвимой. Что делала вид, а на самом деле была как Винни Пух в мультфильме и ела мед у Кролика, пока не стала такой, что не смогла пройти в дверь, я не могла оторваться от него и мне очень хотелось быть с ним.

(Невероятный поток сознания. Автор здесь деградировала до рапана со своим решетом, а ведь подавала надежды. Зачем она все это ему вывалила? Тут и пафосно-фальшивое про ее любовь, и про то, что ему без нее будет лучше, как будто он сам не разберется, и откровения про свои манипуляции зачем-то, и другой липкий, многословный хлам. Автору надо почаще заклеивать рот скотчем в новых отношениях и ни в коем случае не описывать так подробно драгоценное содержимое своей души)

Он кивал, повеселел и даже периодически шутил. Сказал, что тоже в детстве объелся конфет пока сыпью не покрылся. Потом пошел провожать меня до машины, очень крепко обнял, провел рукой по спине как раньше и засмеялся. Мы разъехались по домам.

(Он ей сказал, что не надо быть такой жадной как она, от этого бывает сыпь)

Спасибо вам за то, что разобрали мое письмо.

Надеюсь, когда-нибудь я дорасту, чтобы не терять такое, как было с Л.

(Для этого придется убрать фокус со своей внутренней сокровищницы, а автору это сложно)