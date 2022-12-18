 

По закону о запрете ЛГБТ-пропаганды клоунам придётся изменить расцветку трико

18.12.2022, 17:13, Разное
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Росцирк получил от Минкульта пояснения к принятому Госдумой закону о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Авторы документа обратили внимание на недопустимость публичной демонстрации символов ЛГБТ-сообщества. Особое внимание уделено изображениям с цветами радуги. 

«Как известно, основными посетителями цирка являются самые юные россияне, а именно они – люди с несформировавшейся психикой, подвержены манипуляциям с сознанием. Дети регулярно видят множество артистов, выступающих в разноцветных трико», – говорится в письме ведомства.

В связи с новым законом Минкульт сообщил о необходимости всем российским циркам срочно сменить цветовую гамму костюмов клоунов, в частности, не допускать сочетаний цветов, напоминающих радугу. Чиновники предложили выступать артистам в одноцветных или двухцветных трико.

«Идеальным вариантом могут стать выступления артистов в костюмах в цветах национального флага. Это не только обезопасит детей от тлетворной пропаганды, но заложит в них основы для патриотизма», – пишут в Минкульте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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