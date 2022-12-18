 

В дорожной аварии в Тюменской области пострадали шесть человек

18.12.2022, 17:00, Разное
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на одной из трасс в Тюменской области. Из-за аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали одновременно шесть человек.

Трагедия произошла сегодня на территории Тюменской области, здесь на одной из трасс столкнулись два автомобиля. Легковушки, движущиеся по дороге между Шадринском и Ялуторовском, столкнулись в районе 148-го километра трассы. Из-за погодных условий в регионе поездки по дорогам затруднены и требуют повышенного внимания участников движения. В аварии пострадали два отечественных легковых автомобиля ВАЗ2106 и Lada. Водитель последнего, по предварительным данным, не справился с управлением, из-за чего его машину занесло на бордюр. Далее транспортное средство выкатилось на встречную полосу дорожного полотна, где в него въехал ВАЗ.

В обоих автомобилях находились, кроме водителей, по двое пассажиров. Все участники дорожной аварии получили травмы разной степени тяжести. Стоит отметить, что мужчина, управляющий Lada, начал водить машину менее чем месяц назад. Из-за того, что участок трассы в районе, где произошло ДТП, характеризуется, как дорога с повышенной аварийностью, сейчас здесь вышли на дежурство дополнительные наряды ДПС. Сотрудники службы контролируют скорость движения на дороге и призывают всех водителей удерживаться от превышения скоростных норм.

При этом, как сообщают представители ГИБДД Тюменской области, за сегодняшний день в регионе произошло два ДТП. В другой аварии с участием иномарок, примерно на 115 километре трассы, один человек погиб, двое пострадали.


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