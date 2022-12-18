Режим, температура и новая подушка: что делать, если у второй половины беспокойный и чуткий сон

Крепкий здоровый сон, к сожалению, доступен не каждому человеку, а то и вовсе меньшинству на планете. И даже если вы являетесь счастливым обладателем возможности спокойно спать всю ночь, эту идиллию может испортить спящий рядом человек. Да, делить постель со второй половинкой – значит, хотя бы частично, но также делить и ее проблемы со сном.

Если у партнера беспокойный чуткий сон, значит с высокой вероятностью моменты пробуждения тоже будут общими. И это лишь одна из проблем у людей с проблемами сна. К счастью, многие из них можно решить правильной организацией условий ночного отдыха. А помогут в этом деле следующие советы.

Установка режима сна и пробуждения

Изначально важно определить график сна, который подойдет обоим партнерам. Договоритесь со второй половинкой, что будете отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время. Этот режим позволит выровнять нестыковки в самой привычке спать в разное время. И не стоит опасаться, что 100-процентого совпадения не будет. Людям свойственно привыкать к определенному режиму, поэтому через некоторый период установленное время засыпания и пробуждения будет комфортно для обоих.

Облегчить этот период адаптации помогут дополнительные меры создания спокойной и расслабляющей обстановки в кровати и спальне. Например, следует убедиться, что никакие звуки, гаджеты или свет не потревожат вас.

Контроль температуры

Делить постель с другим человеком во время сна может быть неудобно и по причине разных требований к температурному режиму. Например, когда при одном и том же микроклимате один человек может беспокойно спит из-за холода, а второй – потому что ему жарко. Как показывает статистика, более 80% пар так или иначе испытывают дискомфорт из-за неподходящей температуры.

Выходом из ситуации может быть поиск средних значений микроклимата, что будет поддерживаться климатическим оборудованием или сменой постельных принадлежностей.

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Смена подушки

На этот элемент постельного убранства стоит обратить особое внимание. Подушка может быть не решит все проблемы, которые возникают из-за чуткого сна второй половины. Но правильно подобранная она повысит шансы на ваш крепкий сон. В частности, подушка выровняет положение головы, плеч и шеи, что позволит освободить дыхательные пути. Кроме того, подушка может решить и проблему храпа.

Небольшие дополнения

В разной степени свой положительный вклад в дело укрепление сна внесут и следующие нововведения:

Изменение положения тела во сне. Маска для сна. Уместна на случай, если есть источники света наподобие уличных фонарей или работающих ночью гаджетов. Учеными доказано, что полная темнота помогает мозгу перестроиться на сон и ускоряет процесс засыпания. Беруши для приглушения посторонних звуков или того же храпа партнера. Ароматизаторы. Определенные запахи действуют успокаивающе и так же способствуют более крепкому и продолжительному сну. Некоторое время спать в разных комнатах.

В комплексе эти небольшие изменения окажут существенное влияние на сон обоих партнеров. Но может потребоваться время на то, чтобы к ним привыкнуть.

Заключение

Проблема чуткого и беспокойного сна у партнера может решаться и в другой плоскости. Важно понять глубинные причины нарушенного сна. Зачастую люди испытывают проблемы такого рода из-за тревог и стрессов, которые возникают в повседневной жизни. В процессе сна беспокойство может усиливаться, но сами причины остаются за пределами спальни. Искать решение нужно будет с помощью разговора на эту тему с партнером, в том числе подключая специалиста. Откровенное общение поможет выяснить, что именно могло стать помехой для сна. В дальнейшем устранение негативных психологических факторов позволит обрести полноценный и спокойный сон для двоих.