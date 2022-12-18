Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Кристина Асмус и другие на премьере в Москве

Даже обильный снегопад, накрывший столицу, не смог испортить звездную явку на премьере одного из самых ожидаемых фильмов с участием Павла Прилучного “Мажор в Сочи”. Сам Павел появился на вечере в сопровождении супруги Зепюр Брутян и детей — 9-летнего Тимофея и 6-летней Мии. Но повышенное внимание к этой четверке со стороны журналистов было даже не столько из-за семейного выхода, сколько из-за слухов об интересном положении Зепюр. Ни она, ни Павел предположения о пополнении семейства предпочитают не комментировать, поэтому подтверждение этому факту репортеры искали в изменениях фигуры девушки.

Павел Прилучный с женой

Тем временем, гостей, среди которых были также замечены Кристина Асмус, Елизавета Шакира, Екатерина Кабак, Софья Карпунина и многие другие, позвали в зал Перед показом сериал представили режиссер Никита Власов, продюсер Ольга Филипук, автор идеи Олег Маловичко и актеры — Павел Прилучный, Павел Чинарев, Роман Евдокимов и другие.

Два года назад, благодаря компании “Среда” и Кинопоиску, вселенная “Мажора” стала не только телевизионной, но и кинематографической — именно тогда появился первый фильм “Мажор”. И вот, спустя два года, мы смотрим второй. За восемь лет существования героя, мы наблюдаем непрерывный рост любви к нему, его судьбе, окружению и истории. Когда мы показывали долгожданный четвертый сезон сериала, он стал абсолютным хитом Кинопоиска этого лета. И на фильм “Мажор в Сочи” у нас, конечно, тоже высокие ожидания, — сказала со сцены Ольга Филипук, директор по контенту «Плюс Фантех» Яндекса, продюсер фильма.

Кристина Асмус Катя Кабак и Елизавета Шакира Павел Чинарев Софья Карпунина

Игорь Соколовский на протяжении восьми лет съемок сериала и фильма взрослел вместе со мной. Из мальчишки, которому было дозволено все, он превратился в мужчину, отца. Мой герой уже по-другому смотрит на мир. Он больше задумывается о последствиях своих действий, чувствует ответственность за дочь.Тему отцов и детей можно назвать главной в фильме. Для меня она особенно важна, потому что я тоже папа, и все связанные с появлением ребенка чувства пережил сам. Меня очень радует, что благодаря платформам наше кино стремительно развивается, становится качественнее и по картинке, и по актерской игре, и по темам, которые поднимаются. Мне кажется, очень важно, чтобы кино не только развлекало, но и призывало задуматься, учило чему-то. В фильме “Мажор в Сочи” нам удалось затронуть сразу несколько важных тем, которые откликнутся у зрителей, — добавил исполнитель главной роли Павел Прилучный.

В фильме «Мажор в Сочи» московские массивные здания и оживленные дороги Мажор меняет на живописные курортные виды, домик в горах и извилистые серпантины. Туда он перебирается вместе с дочерью Соней, где у них появился свой семейный бизнес — эко-отель. Но еще до открытия все идет наперекосяк. Сначала в гостинице устраивают погром, затем Соколовский натыкается на местного мажора и переходит дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню.



Съемочная группа фильма