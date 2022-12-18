Мнение: Пять лет

Директор ЦРУ Билл Бернс предупредил, что китайское руководство отдало распоряжение готовить армию для военного решения «проблемы» Тайваня в 2027 году.

В этой дате важно то, что 2027 год – это год следующего съезда КПК. Положение Си Цзиньпина на ближайшие пять лет вроде бы зафиксировано, но через пять лет ему снова придется доказывать необходимость продления своих полномочий. И главное – отчитываться за успехи третьего срока.

При этом с успехами пока просвета не видно: слишком много проблем и противоречий, значительная часть которых носит неразрешимый характер. В частности, ключевая проблема – колоссальный китайский долг. Чтобы погасить его, Китай либо должен перезапустить экономику с темпами роста в десятки процентов, что абсолютно нереалистично, либо создать зону юаня и «размыть» свой долг по странам – участницам этой зоны (что, в общем-то, тоже практически невыполнимо). И раз так – то призрак маленькой победоносной войны встает перед Си Цзиньпином уже сейчас.

И в этом плане информация директора ЦРУ выглядит как минимум логичной. Именно 2027 год будет годом выбора, когда Си Цзиньпин будет вынужден решать задачу выбора между внутренним террором с несогласными продлением его полномочий, либо победой в войне, которая сделает его позиции неоспоримыми по крайней мере в 2027 году.

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