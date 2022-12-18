Мнение: Гуманизм?
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Кучно пошло. Зачастила американская пресса публикациями о несостоявшихся покушениях.
Еще не утихли разговоры о публикации The Wall Street Journal о ликвидации Зеленского, как The New York Times рассказала, как США спасли начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
Мол, Герасимов приезжал в зону проведения специальной военной операции. Украина, якобы, узнала местонахождение генерала и планировала нанести ракетный удар. Но США убедительно попросили Украину не делать этого, опасаясь, что «в случае покушения может начаться война между США и Россией».
В отличие от публикации о несостоявшейся ликвидации президента Зеленского, публикация о несостоявшейся ликвидации генерала армии Герасимова выглядит очень правдоподобно. Но мне все-равно не понятно, в чем смысл этих публикаций? Ради чего влиятельные американские газеты рассказывают своим читателям о событиях, которых не было?
Чтобы «покушением на Зеленского» демонизировать Путина, а историей «покушения на Герасимова» продемонстрировать гуманизм США?
Фотография генерала армии Валерия Герасимова отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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