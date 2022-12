Мнение: Гуманизм?

Кучно пошло. Зачастила американская пресса публикациями о несостоявшихся покушениях.

Еще не утихли разговоры о публикации The Wall Street Journal о ликвидации Зеленского, как The New York Times рассказала, как США спасли начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Мол, Герасимов приезжал в зону проведения специальной военной операции. Украина, якобы, узнала местонахождение генерала и планировала нанести ракетный удар. Но США убедительно попросили Украину не делать этого, опасаясь, что «в случае покушения может начаться война между США и Россией».

В отличие от публикации о несостоявшейся ликвидации президента Зеленского, публикация о несостоявшейся ликвидации генерала армии Герасимова выглядит очень правдоподобно. Но мне все-равно не понятно, в чем смысл этих публикаций? Ради чего влиятельные американские газеты рассказывают своим читателям о событиях, которых не было?

Чтобы «покушением на Зеленского» демонизировать Путина, а историей «покушения на Герасимова» продемонстрировать гуманизм США?

Фотография генерала армии Валерия Герасимова отсюда

