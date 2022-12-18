 

“Люби меня”: закадривший горячую иностранку Малахов валит из Москвы за тридевять земель

18.12.2022, 16:11, Разное
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Тревожное состояние и неуверенность в завтрашнем дне — это стабильные спутники россиян в последнее время. Многие звездные браки трещат по швам, но особо терпеливые пары постепенно сглаживают конфликты. Женатый Андрей Малахов начал заглядываться на красоток во время работы. На шоу “Песни от всей души” он встретил Жанну Ващило из Белоруссии. Ведущий вожделенно смотрел на нее и даже пощупал.

Горячая иностранка в коротком платье сразу показала свое главное достоинство — голос. Она исполнила трек Софии Ротару “Люби меня” даже лучше именитой певицы. Перед камерой Андрей Малахов отвесил брюнетке многозначительные комплименты и приревновал к другому мужчине в студии.

Жанна не стала отталкивать ухажера и вскоре оказалась в его объятиях. Под конец передачи Андрей Малахов закадрил женщину — нежно обнимал ее и кружил в танце. “Вот и свела судьба на-ас, только не отведи… только не отведи глаз…” — пел в это время гость шоу “Песни от всей души”.

Теперь поклонники размышляют, ждет звезду развод с женой или прилюдные ласки с иностранкой за измену не считаются? Так или иначе Андрей Малахов дал понять, что валит из Москвы за тридевять земель, а точнее — на Крайний Север, в родной город Апатиты.

Герой экрана разместил в телеграм-канале расписание авиарейсов на родину. “Встретимся в Апатитах!” — добавил жирным курсивом ведущий. То ли это специальный шифр для Жанны, то ли Андрей Малахов просто зовет россиян посетить Мурманскую область. Не поминайте лихом!


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