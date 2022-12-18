 

Мнение: Жизнь на планетах-океанах, корабль на ядерной тяге и восстановление Азовмаша

18.12.2022, 16:05, Разное
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1. Астрономы утверждают, что нашли неподалёку от нас (70 парсек) водные миры, планеты-океаны. Вся поверхность таких миров покрыта водой, а глубина их океанов может достигать 2000 километров (ссылка).
 
Учёные воодушевлены, но я не вполне понимаю, как такие миры вообще могут быть обитаемыми. Ведь на глубине 2000 километров давление такое, что там явно никто жить не может, а если никто на дне не будет поджирать тонущие трупы, дно будет просто высасывать питательные вещества с поверхностной биомассы. Таким образом, первые километры водной толщи неизбежно будут крайне бедны на питательные вещества. Интересно, у планетологов есть какая-нибудь теория по этому поводу?

2. Ещё в космическую тему. Эпичная визуализация корабля на ядерной тяге (ссылка):
 

Фрагмент типичного диалога из комментариев:

— Я большой поклонник [проекта] Орион, поэтому у меня есть техническое замечание. Каждый ядерный импульсный блок представляет собой атомную бомбу, направляющую свою энергию в большой пластиковый диск, который затем испаряется в виде столба с ядерным зарядом в центре. Таким образом, при импульсных взрывах ядерные заряды должны находиться в центре сигарообразных импульсных взрывов, а не на одном конце. Ядерная бомба направляет свою энергию в гигантскую хоккейную шайбу из полиэтилена, легированную чем-то вроде вольфрама, чтобы она поглощала рентгеновские лучи…

— Смогут ли пассажиры выдержать ускорение от взрывов?

— Вот почему у него гигантские амортизаторы. Фактически ускорение детонации обеспечило бы искусственную гравитацию менее одного g…

Дежурно напомню, что подобные проекты широко обсуждались ещё 50 лет назад, и к настоящему времени мы могли бы уже колонизировать Солнечную систему. Если бы США не сливали огромные суммы на свои бесконечные войны, и сдерживали тем самым нормальное развитие планеты, то как минимум на межпланетные корабли денег бы человечеству хватало с избытком.

3. Читатели пишут:

Не знаю, в тему тебе это или нет, но поскольку Санкт-Петербург курирует Мариуполь, а экономика привязана и к «железу» тоже, хочу поделиться с тобой озабоченностью.
 
Недавно по СМИ прошла новость, что мариупольский Азовмаш будет восстанавливать в виде промышленного парка камазовская компания КИП Мастер (ссылка).
 
Если бы они взялись за Азовсталь, где уже объявлено, что будет промышленный парк — я бы только порадовался, но с Азовмашем чувства смешанные. Этот завод (объединение), как мне думается, логичнее было бы вот просто взять — и отдать Ростеху, возродив целиком как предприятие полного цикла, тем более, что уже заявлено о сохранении работоспособности 80% оборудования. Вот тут можно подробнее посмотреть, что он собой представлял в 1980-х. Да, цистерны железнодорожные и броню танковую уже, видимо, импортозаместили. Но там очень серьёзные компетенции по заправочному оборудованию, в том числе криогенному, и есть большое сомнение что всевозможные инвесторы в том инвестиционном климате, что есть сейчас в стране в целом и, особенно, в ДНР заполнят в разумные сроки сразу два огромных промышленных парка. И просто не выкинут при этом, например, документацию от некоторых систем заправки на космодромах производства данного предприятия. Между тем совершенно очевидно, что на фоне проблем с поставками импортного крупнотоннажного оборудования для СПГ и развития арктических проектов в целом завод такого профиля (тяжелое машиностроение из спецсталей) может быть весьма полезен.
 
Как, кстати, и Мелитопольские предприятия, где ещё с советского времени была сосредоточена значительная часть отечественного компрессорного и, соответственно, холодильного машиностроения.

Источник: Место для дискуссий


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