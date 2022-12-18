В мире: Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией.

Отключением российских телеканалов Латвия пробавлялась все последние годы, но лишь в 2022-м вопрос был решен окончательно – запретили все, что не успели запретить раньше. Кроме того, закрываются сайты, которые позволяли нелегально ретранслировать российские каналы. Но одной только отключки неугодных телеканалов цензорам показалось мало. Уже в начале марта Сейм Латвии одобрил административную ответственность за просмотр «незаконного контента». Наказанием за такое «нарушение» может стать штраф в размере до 700 евро.

«После вторжения РФ на Украину мы должны еще сильнее работать над укреплением информационного пространства Латвии… Люди используют нелегальные декодеры и спутниковые тарелки – и все еще имеют доступ к телеканалам, содержащим дезинформацию и кремлевскую пропаганду», – пояснил глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш. Обкладывать штрафами в размере до 14 тысяч евро грозят и те СМИ, которые осмелились бы публиковать программы передач запрещенных каналов.

Массовое непослушание

Однако уже с самого начала «национальные патриоты» забили тревогу – ибо многие латвийцы решили запрет не соблюдать. Еще 6 марта в телепередаче Neka personiga («Ничего личного») на канале TV3 заявили, что на портале объявлений ss.lv до сих пор беспрепятственно можно приобрести устройства для просмотра запрещенных российских телеканалов. Кроме того, люди используют спутниковое телевидение и специальные приемники, завезенные из соседних стран.

После этого был выдвинут законопроект о наказаниях за использование этих устройств. «Население, доверяющее пропаганде Кремля, похоже на сектантов – оно не хочет слышать иные мнения и аргументы. Поэтому изменить убеждения таких людей очень сложно», – негодовал президент Латвии Эгил Левитс.

Президент Латвии выступил в роли Капитана Очевидность: он указал, что «большинство подверженных пропаганде Кремля – русскоязычные». И выдвинул план действий по спасению «заблудших овец»: «Необходимо приложить все усилия, чтобы эта культивируемая российской властью идеология не распространялась в нашем обществе, в том числе в массмедиа и социальных сетях… Людям свойственно доверять своему ближнему кругу – родственникам, друзьям, знакомым. Поэтому каждый член общества должен сделать всё возможное, что привести в чувство тех, кто затерялся в информационном пространстве, и не дать им стать последователями кремлевской пропаганды».

«Приводят в чувство» не только увещеваниями, но и уголовными делами. Свежий пример – в декабре сотрудники латвийской полиции задержали в Риге мужчину, которого уличили в том, что он помогал жителям страны подключаться к российским телеканалам.

«Как свидетельствует информация, полученная в ходе расследования, задержанный длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе», – заявили в полиции. В ходе обыска у задержанного и его клиентов полицейские обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа «Триколор», ТВ-приемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета. Но чтобы понадежнее «утопить» этого «злодея», вышеперечисленными находками не ограничились. «Также у мужчины было обнаружено и изъято примерно 200 граммов амфетамина и один килограмм марихуаны», – уверяют в полиции.

Полицейские утверждают, что упомянутый мужчина занимался «противоправной деятельностью» уже несколько лет – тем более, что отключать в Латвии российские каналы начали давно. Он искал клиентуру, в том числе размещая объявления в интернете, а также сам обеспечивал подключение телевидения и обслуживание клиентов. В отношении задержанного начат уголовный процесс по части первой статьи 148 Уголовного закона – за «нарушение авторских или смежных прав, если этим причинен существенный ущерб». За это в Латвии предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф. Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ. Лицо признано «подозреваемым» – и суд применил к нему заключение под стражу.

«Мы должны сохранять бдительность»

Есть многочисленные свидетельства в пользу того, что проблем с наличием клиентуры вышеупомянутый «преступник» не испытывал. В сентябре сотрудники Национального совета по электронным СМИ (карательное учреждение, выдающие распоряжения на отключение «враждебных» телеканалов) пожаловались на то, что в Латвии не было массового демонтажа спутниковых антенн с крыш домов и стен. В совете считают, что, хотя «прогресс заметен» (якобы 60 процентов представителей нацменьшинств вынуждены были так или иначе скорректировать свои телевизионные привычки), все же на востоке страны, в Латгалии, каналы соседних стран еще доступны. Причем не только вблизи границы, но и в крупных по местным меркам городах Даугавпилсе и Краславе, находящихся достаточно далеко от «вражеских» рубежей.

Журналисты передачи латвийского телевидения de facto навестили местность в пяти километрах от границы с Белоруссией – и пришли к глубокомысленному выводу о том, что у местных жителей есть время, чтобы смотреть телевизор. В одном из частных домов они обнаружили два телевизора. «Техника не новая, поэтому надо использовать блок декодера. Бесплатные программы латвийского телевидения телевизор показывает хорошо. Но также он ловит и белорусские каналы», – отчитался журналист de facto.

«Сами едут куда-то, например, на территорию России, покупают оборудование, привозят в Латвию и пользуются им здесь. Распространением не занимаются. Коробка или карта маленькие, их можно спутать с платежной или телефонной картой», – рассказали журналисту в полиции. Этот рассказ вполне совпадает с мнением латвийской Ассоциации электронных коммуникаций – где полагают, что люди после того, как кабельные операторы удалили многие программы, нашли альтернативные способы просмотра нужных им телеканалов.

В октябре Ивар Аболиньш, возглавляющий Национальный совет по электронным СМИ поведал, что в Латвии предпринимаются активные попытки вернуть контент запрещенного российского телевидения. В качестве примера Аболиньш упомянул некоего бизнесмена, пытавшегося зарегистрировать четыре запрещенных российских канала как латвийские СМИ. Аболиньш не назвал имя этого предпринимателя, сославшись на то, что не хочет его «популяризировать» – но можно предположить, что речь идет о бывшем вице-мэре Риги Вадиме Бараннике, фирма которого еще в 2021 году пыталась получить право на ретрансляцию в Латвии запрещенных каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Также, по словам Аболиньша, руководимая им контора фиксировала случаи, когда ретранслируемые в Латвии телеканалы включали в свою программу контент запрещенных российских каналов. «Все это происходит. Попытки вернуть этот контент в Латвию – реальность, поэтому мы должны сохранять бдительность», – сказал Аболиньш.

На свой страх и риск

В ноябре латвийский журналист Артем Липин опубликовал статью, посвященную промежуточным итогам борьбы с российским телевизионным контентом. Он побеседовал с сотрудниками латвийских компаний, предоставляющих услуги интернета и телевидения – и те рассказали, что получить доступ к продукции российских телеканалов можно с помощью VPN-программ. Однако они уточнили, что ни один VPN-сервис не защищает анонимность идеально.

Сомнительно, впрочем, что латвийская полиция, испытывающая серьезный дефицит кадров, способна вычислить каждого нарушителя. Не имея возможности решить проблему силовым методом, идут обходным путем – в обществе сейчас пытаются распространить чувства презрения и ненависти по отношению к тем, кто еще смотрит российское телевидение.

Так, рижский врач Робертс Фурманис признался, что ему неприятно оказывать медицинскую помощь подобным людям. «Противное чувство – реанимировать человека, в квартире которого смотрят русскую пропаганду. Реанимация успешная… Телевизор был выключен», – написал Фурманис в соцсети. «Вот интересно, сколько бы в Великобритании проработал медик, если бы написал такое про африканцев, или немец в Германии, сказавший бы так про турков или арабов», – задался вопросом общественный активист Дэги Караев. Отметим, что Фурманис не простой врач – он известный в стране реаниматолог, анестезиолог, президент Латвийской ассоциации спасения жизни, бывший вице-президент Латвийского общества врачей.

Одной рукой запрещая российские телеканалы, латвийские власти другой как будто специально поощряют русскоязычную общину смотреть «запрещенку». На днях в Латвии партии, сформировавшие после осенних выборов в Сейм, правящую коалицию, подписали совместную декларацию. В ней, среди прочего, значится намерение свернуть и те, пока еще сохранившиеся очень «тощие» СМИ, доносящие государственную точку зрения до русской общины на ее родном языке.

«Не самое умное решение… Если люди не будут смотреть программы на русском языке, то они переключатся на господина Соловьева или Скабееву, или Киселева», – считает профессор факультета социальных наук Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

Бьет тревогу и член правления латвийской Ассоциации легального содержания, член Совета по медиа-этике Гунта Лидака. Она напомнила, что после закрытия российских каналов часть аудитории переметнулась в интернет и соцсети, но отнюдь не переключилась на «латышский контент». Лидака предупреждает: «Увеличивается пиратство, используется нелегальное оборудование, чтобы получать сигнал из России. Мы выходим в лидеры по пиратству! Появляется очень много проблем, связанных с этим». На вопрос, что будет в случае окончательного закрытия латвийских русскоязычных СМИ, медиаэксперт ответила, что подобный шаг является «большим риском для безопасности» Латвии, учитывая, что здесь говорят на русском 36% семей.

И в заключение – новость из разряда курьезных. Государственная канцелярия Латвии объявила тендер на мониторинг российских телеканалов. С ним можно ознакомиться по ссылке. Как следует из условий закупки, латвийские власти готовы заплатить 14 тысяч евро за восьмимесячный просмотр российских телеканалов, трансляция которых в Латвии запрещена. От подрядчика требуется искать передачи по ключевым словам и датам их выхода, а также обеспечивать архивирование их записей.

«Мало того – не только подрядчику надо смотреть российское ТВ, но и работникам самой Госканцелярии. Для чего необходимо организовать для них доступ. Исполнять заказ нужно в Риге по адресу бульвар Бривибас 36, то есть непосредственно в здании Кабинета министров. Это значит, что вы сможете питаться в кабминовском кафе и испражняться в кабминовские туалеты. Заплатить за весь срок контракта обещают некруглую сумму в размере 14050 евро без НДС», – иронизирует латвийский публицист Илья Козырев.

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