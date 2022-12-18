Сальдо: Строительство нового города в Херсонской области будет контролировать Кириенко

Контроль строительства нового города, который планируют возвести в Херсонской области, будет осуществлять первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, по поручению президента Владимира Путина правительством России начата разработка проекта комплексной застройки, реализация проекта будет контролироваться лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, передает ТАСС.

Местом для нового города должен стать полуостров Арабатская стрелка, на которой будут возведены новые жилые кварталы со всей необходимой для жизни современной инфраструктурой, также там будут созданы условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления.

По словам Сальдо, предложение президента страны построить новый город в Херсонской области, а также льготное ипотечное кредитование под 2% вызвали повышенный интерес у жителей региона и потенциальных застройщиков.

Ранее Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.

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