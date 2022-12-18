Бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев скончался на 84-м году жизни

Бывший начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев умер на 84-м году жизни, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Дерябин сказал, что на 84-м году жизни скончался советский и российский военный деятель, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил СССР генерал армии Михаил Алексеевич Моисеев. Он был председателем Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» и членом Клуба военачальников Российской Федерации, сказал он, передает РИА «Новости».

Дерябин добавил, что Моисеев долго боролся с болезнью.

Президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов от имени Совета Клуба выразил соболезнование родным и близким Моисеева.

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