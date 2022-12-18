Названа пятерка лучших смартфонов декабря стоимостью до 20 тысяч рублей

Эксперты в области мобильных технологий назвали пятерку лучших недорогих смартфонов. В ТОП декабря вошли модели исключительно китайского производства стоимостью менее 20 тысяч рублей.

Специалисты сферы мобильных технологий перечислили лучшие смартфоны с невысоким ценником. При высокой мощности и мультифункциональности устройства, попавшие в перечень оптимальных покупок в декабре, отличаются стоимостью. За обладание производительным и стильным девайсом россияне могут заплатить порядка 20 тысяч рублей. Так, открывающий рейтинг Vivo T2x работает на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 1300. Длительную автономность смартфону обеспечивает аккумулятор на 6 тысяч мАч.

Четвертую ступеньку ТОПа лучших аппаратов декабря стоимостью до 20 тысяч занимает Pro-модификация Armor 17 от китайского бренда Ulefone. Девайс с чипсетом MediaTek MT8781 Helio G99 заключен в защищенный корпус, а его главная камера имеет объектив расширением в 108 мегапикселей.

Бронзу в рейтинге эксперты отдали Poco M5s, оборудованному мобильной платформой Helio G95 от той же MediaTek. Его AMOLED-дисплей равен 6,43 дюйма в диагонали, а в блоке фото-видеокамер представлены сразу четыре сенсора. Главный из них снимает с разрешением в 64 миллиона точек, его дополняют пара объективов на 2 Мп и один 8-мегапиксельный. Энергию батареи вместительностью 5 тысяч мАч можно восполнить быстрой зарядкой на 33 Ватта.

Новая Pro-версия Note 12 от Redmi победила в борьбе за «серебро» списка лучших. При этом модель не представлена на глобальном рынке и останется локальной. Однако это не помешает заказать товар через онлайн-магазины, поэтому российские эксперты включили аппарат в ТОП-5 декабря. Производительность и быстродействие смартфону придает Dimensity 1080 от MediaTek, 6,67-дюймовая AMOLED-матрица получила частоту обновления до 120 Герц. Модуль камер состоит из 2-, 8-, и 50-мегапиксельных датчиков. Этот гаджет можно зарядить за максимально короткое время, так как батарея в 5 тысяч мАч получила адаптер в 67 Ватт.

Лидером ТОПа стал субфлагманский GT Neo2 от бренда Realme, емкость от 0% до 100 % аккумулятор набирает за 36 минут с помощью 65-ваттного блока. Это единственный в списке смартфон с процессором от Qallcomm, производитель установил здесь Snapdragon 870 с охладительной системой. Экран в 6,62 дюйма выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления картинки до 120 Герц. Фото и видео девайс категории игровых создает с помощью камеры в 64, 8 и 2 Мп. При этом он имеет не только возможность ночной съемки, но и опцию фотографий звездного неба.