Не едите здоровую еду в дни без вечеринок и отказываетесь от жирной пищи: ошибки в питании, которые мешают соблюдать диету в праздники

Ну вот и наступил самый долгожданный месяц в году. В праздничные дни столы ломятся от вкусных блюд, заставляя нас забыть про ограничения и дать себе волю. Резкое изменение своих пищевых привычек на период новогодних каникул может иметь неприятные последствия. Рассмотрим основные ошибки в питании, которые мешают соблюдать диету в праздники.

Отсутствие или нехватка пробиотиков в рационе

В праздники из-за того обилия пищи, ваша пищеварительная система практически постоянно перегружена. Поэтому важно потреблять достаточное количество продуктов, содержащих пробиотики, такие как творог, для улучшения пищеварения.

Отказ от жирной пищи

Как минимум за месяц до зимних праздников многие из нас отказываются от жирной и нездоровой пищи, чтобы немного похудеть и оставить задел для новогодних излишеств. Но организму каждый день нужны жирные кислоты, поэтому ешьте орехи, авокадо, оливковое масло и т. д., поскольку они необходимы для сбалансированного питания.

Отказ от здоровой пищи в праздничные дни

Здесь все довольно просто, на новогодних каникулах мы посещаем своих родных и друзей, где нас сразу усаживают за стол. Везде салаты, жареное мясо, конфеты и пирожные. Разумеется, желания и возможностей есть цельнозерновые каши и овощи просто не остается. Постарайтесь отказываться от части угощений в пользу здоровой пищи.

Пропуск завтрака

Чтобы во время обеденного или вечернего застолья не переедать, старайтесь не пропускать завтрак. Ждет ли вас корпоратив или любая другая новогодняя вечеринка, пропуск завтрака приведет к перееданию. В свою очередь, употребление большого количества пищи приводит к вздутию живота, газообразованию, повышенной кислотности, увеличению веса.

Употребление большого количества жареных продуктов

Картофель фри, жареная рыбка, стейки, на каждом праздничном столе нас ждет много жирного и жареного. Этого нужно по возможности избегать, для чего салаты не поливаем маслом, а сбрызгиваем, при помощи специального распылителя, а жареное на сковороде меняем на запеченное на гриле или в духовке. Это позволит разгрузить организм и оставить место для менее рафинированной пищи.

Заключение

Новогодние праздники – это повод посидеть за столом, отдохнуть и порадовать себя вкусной едой. Но нужно помнить, что после каникул наступят будни, в которых вам вовсе не нужны лишний вес и проблемы с пищеварением. Поэтому следите за своим питание до и после праздника и будьте здоровы.