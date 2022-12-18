 

“Он был убит горем”: Виктория Бекхэм рассказала о реакции Дэвида на неожиданную просьбу дочери

18.12.2022, 15:08, Разное
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Виктория Бекхэм стала приглашенной гостьей подкаста Дакса Шерпарда Armchair Expert и в беседе снова заговорила о семье. Но на этот раз речь пошла не о старшем сыне экс-перчинки, который, кажется, вновь отмечается на всех важных семейных событиях, не смотря на все еще натянутые отношения между его матерью и женой. С Шепардом Виктория подлилась забавным случаем с участием своей младшей дочери, 11-летней Харпер.

Как известно, у девочки очень близкие отношении с отцом. Дэвид души не чает в своей единственной дочери. Он активно участвует в жизни Харпер, осыпает ее поцелуями (не смотря на едкие комментарии моралистов) и, разумеется каждое утро лично отвозит ее в школу. За отцовскими заботами, говорит Виктория, Дэвид и не заметил, как малышка выросла. И это чуть не разбило ему сердце.

У Дэвида был недавно разговор с Харпер. Когда он подвозил ее, она сказала: “Папа, можешь подбросить меня немного подальше от школы?”

Виктория уверяет, что Дэвид был буквально убит горем, потому что подумал, что дочь не считает его крутым. 

“Разве это не здорово, что Дэвид Бекхэм твой отец? Давай будем честными, есть ли у других детей хоть какая-нибудь надежда, чтобы у них было так же?” — говорил он ей.  — продолжает Виктория.

Но Вики успокоила супруга, сказала, что в возрасте Харпер она и сама стеснялась, когда отец подвозил ее к школе на своем Rolls Royce.

Просто наша младшая дочь выросла, — заключила Виктория. 

Напомним, помимо Харпер у Виктории и Дэвида Бекхэм есть трое сыновей  — 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео и 17-летний Круз. 


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