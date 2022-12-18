Нужны извинения! – Личное мнение

После выхода фильма, Гарри и Меган ждут, что королевская семья извинится перед ними, сообщает британская пресса.

«Гарри и Меган хотят встретиться с покинутой семьей и услышать слова сожаления», — цитирует прессу Пятый канал.



Фото: Соцсети

Неожиданно, скажет кто-то. Это же Гарри и Меган рушат образ британской монархии! Это они должны извиняться и каяться!

В корне неверная логика, я сейчас объясню.

Гарри и Меган вывалили всю душевную боль. Высказали, как у них на душе скребут кошки, как им обидно. Не кошкам обидно, а Гарри и Меган, хотя и кошкам, наверное, тоже.

Скорее всего, ребята не считают отца и брата плохими людьми. Пусть они кричали на молодых членов семьи, но не со зла, а потому что просто не понимали тонкой душевной организации Меган и Гарри.

Ну, лишён Чарльз эмпатии — так бывает. И Уильям, как наследник, тоже чёрствый.

Оказывается, желание Гарри и Меган не в том, чтобы позорить семью или зарабатывать деньги, а ребята просто хотят помириться с семьёй. Объяснить свои чувства, как это принято в Америке.

Кто-то возразит: и для этого вы выносите сор из избы? Я отвечу: а как иначе, если их не слушали и только орали?

Может быть, посмотрев в телевизоре фильм, отцу станет больно, а Уильяму — стыдно?

И вот тогда отец и брат извинятся, если им не помешает Кейт. Она извинятся точно не собирается, потому что завидует жилищным условиям Меган.



Фото: Соцсети

И вот сегодня стало известно, что Карл III пригласил Гарри и Меган на свою коронацию, которая состоится 6 мая. Уверена, что лица этих ребят будут самыми милыми на церемонии.

Как вы думаете, получат Сассексы извинения?

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