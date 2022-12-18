 

Мнение: Взаимовыгодный обмен

18.12.2022, 14:55, Разное
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Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами: «Иран нарастил темпы обогащения урана до рекордного уровня в истории страны, превысив предыдущие показатели более чем в два раза».

Столь стремительное наращивание показателей свидетельствует либо о прорыве Ирана с чьей-то внешней помощью, либо о легализации тайно импортированного оружейного урана высокой степени обогащения под видом собственного.

Любопытно, что аналогичным образом внезапно и параллельно произошел такой же прорыв в области строительства и производства ударных беспилотников «Герань-2» в России. Которые на самом деле являются иранскими «Шахидами».

Есть ли связь между этими двумя прорывами? Возможно, и есть. Просто два братских режима обменялись своими возможностями, но предпочли не уточнять детали обмена и выдали происходящее за собственные прорывные достижения.

Во всяком случае это куда как более вероятно, чем такая вот интересная синхронность в достигнутых показателях.

Источник: Эль Мюрид


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