 

“Давно каждый своей жизнью живет” – поставлена жирная точка в разводе Агутина и Варум

18.12.2022, 14:41, Разное
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Почти каждому известно, что Леонид Агутин проживает в Москве, где посещает и светские мероприятия, и дает концерты, а Анжелика Варум давно и прочно осела, как утверждают многие, в Майами. Ведь именно там живет дочь пары, 23-летняя Елизавета-Мария.

Слухи о возможном разводе пары давно бороздят просторы светской тусовки, заставляя многих задумываться: связывает ли еще Агутина и Варум что-то? Или же они тихонько развелись, сосредоточившись на построении новой жизни? Эту тему подняла и блогер Лена Миро.

В своем ЖЖ акула пера призналась, что, на ее взгляд, “этот брак давненько изжил себя”. Но, несмотря на это, а так же на то, что регулярные визиты за океан – чистая, по мнению Миро, формальность, артисты вряд ли разведутся. Ведь она уверена, что расторжение брака ничего кардинально в жизнях Агутина и Варум не изменит.

“Только проблем добавит с дележкой имущества. Они давно уже каждый своей жизнью живут и их это устраивает похоже. Так зачем им развод?”, – поддержала Лену Миро одна из посетительниц ее блога, поставив жирную точку в их разводе.

Были, разумеется, и комментаторы, которые с мнением блогера не согласились. Представили Миро множество вариантов того, как развод повлияет на будущее Леонида и Анжелики
и написали свои предположения почему те, возможно, уже развелись.

“Развод даст возможность молодым женщинам встречаться с ним официально”, “Возможно у Агутина есть молодая избранница”, – намекнули комментаторы на то, что в любой непонятной ситуации нужно искать женский след. Так что возможно, что французское выражение “Шерше ля фам” (Cherchez la femme – Прим.ред.)
применимо и к нынешним отношениям
Леонида Агутина и Анжелики Варум.


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