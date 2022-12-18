 

Анна Семенович рассказала о знакомстве с новым женихом

18.12.2022, 14:05, Разное
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Анна Семенович раскрыла подробности своей личной жизни, которые так давно интересуют ее поклонников. Спортсменка и певица, которой в марте исполнится 43 года, уже примеряет обручальное кольцо за пять миллионов рублей.

Теледива и поп-звезда Анна Семенович считается одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Бывшая участница группы «Блестящие» до сих пор не замужем, несмотря на то, что в марте 2023 года ей исполнится уже 43 года. В новой публикации на странице своего профиля в одной из соцсетей она раскрыла некоторые секреты своей личной жизни. Отвечая на вопросы многочисленных поклонников, она рассказала, как встретила своего нового жениха.

Станут ли новые отношения артистки и спортсменки основой для последующего брака, пока не известно. Однако молодой человек Анны Семенович уже готов сделать ей подарок, желанный для любой девушки. Причем кольцо, которое выбирает на данный момент певица, украшено изысканным и редким сапфиром желтого цвета. Ювелирное украшение оценивается в пять миллионов долларов, однако все расходы за мероприятие возьмет на себя возлюбленный звезды. По заверению Семенович, именно с этим мужчиной она готова связать свою жизнь.

Селебрити заявила, что с новым женихом она готова отправиться в ЗАГС. Не называя имени избранника, покорившего ее сердце, Анна Семенович раскрыла, что он является ее ровесником. Время и место вероятной свадьбы она еще не выбрала, как и не ответила, задумывалась ли всерьез о рождении ребенка.


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