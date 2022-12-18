На BBC показали промо-образы нового Доктора Кто и его спутницы Руби Сандей

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18.12.2022, 14:05, Разное
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На BBC показали промо-образы нового героя сериала «Доктор Кто», а также его спутницы Руби Сандей. Соответствующая публикация появилась в одной из соцсетей на официальном канале телечтива.

В Сети продемонстрировали официальные промо-образы главных героев сериала «Доктор Кто». Вместе с прославившемся ролью в «Сексуальном просвещении» шотландским актером Шути Гатвой, который предстанет в качестве основного персонажа телечтива, фанаты BBC увидели и звезду «Улиц коронации» Милли Гибсон.

Новый Доктор Кто станет уже пятнадцатым, при этом телеканал запустит шоу не раньше ноября следующего года. В первых сериях в роли основного персонажа выступит и нынешний исполнитель главной роли Дэвид Теннант. Ранее он выступал в этой роли в десятом сезоне, в 2023 –м его участие ограничится тремя сериями.

Британский сериал «Доктора Кто» впервые вышел на экраны в далеком 1963 году. Научно-фантастический многосерийный фильм рассказывает о путешествии главного героя во временном пространстве. Приключения главных персонажей дополняются решением многочисленных проблем и восстановлением справедливости. Интересно, что новый исполнитель главной роли – выходец из Руанды, его родители эмигрировали в Британию из-за происходящих там вооруженных столкновений. Новый участник должен возродить славу культового шоу.


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