 

Елена Перминова, Ольга Орлова и другие гости beauty-вечеринки

18.12.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Косметический бренд d’Alba, пришедший в Россию не так давно и представленный, в том числе, в “Золотом Яблоке”, организовал в Москве вечер в формате золотой вечеринки и ужина с именной рассадкой. Узнать о концепции, бестселлерах марки и ее успехах пришли Елена Перминова, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Полина Подплетенная, Ассоль, Валентина Иванова, Вика Романенко, Яна Сапета и другие.

Сначала перед гостями выступила официальный представитель бренда в России Яна Пак, затем присутствующих ожидало музыкальное шоу с участием кавер-группы. В меню в этот вечер преобладал трюфель – не только кулинарный деликатес, но и суперкомпонент косметики, вокруг которого строится концепция d’Alba.

Елена ПерминоваОльга ОрловаКсения Бородина Полина ПодплетеннаяГоар Аветисян      Валентина Иванова, Елена Перминова, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Карина Палецких, Ангелина ДубровскаяЯна СапетаВика Романенко Яна Пак (d’Alba)


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.22 / Штаны-парашюты станут главным трендом 2023 года: тенденции и самые модные новинки

09.03.22 / Мнение: Письмо: “Проревела от страха”

03.07.20 / Эмин Агаларов трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Лейлу Алиеву

14.03.21 / Минздрав разработал методику лечения гомосексуализма

22.09.21 / 22 ноября ни в коем случае не отдавайте никому невыстиранные вещи, если не хотите распрощаться с собственным счастьем: приметы и суеверия на Матронин день

16.03.22 / Маммография может предсказать инсульт

22.11.22 / Кеосаян, Симоньян, Мартиросян, Гаспарян и Кургинян возглавят «Культурный фронт Российской федерации»

25.07.22 / Мнение: Навязать алименты силой

06.04.21 / 50 тысяч жителей Кипра считают русский родным языком

01.12.22 / “Все”: сорвавшавшуюся с огромной высоты Буланову не удалось спасти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика