Елена Перминова, Ольга Орлова и другие гости beauty-вечеринки

Косметический бренд d’Alba, пришедший в Россию не так давно и представленный, в том числе, в “Золотом Яблоке”, организовал в Москве вечер в формате золотой вечеринки и ужина с именной рассадкой. Узнать о концепции, бестселлерах марки и ее успехах пришли Елена Перминова, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Гоар Аветисян, Полина Подплетенная, Ассоль, Валентина Иванова, Вика Романенко, Яна Сапета и другие.

Сначала перед гостями выступила официальный представитель бренда в России Яна Пак, затем присутствующих ожидало музыкальное шоу с участием кавер-группы. В меню в этот вечер преобладал трюфель – не только кулинарный деликатес, но и суперкомпонент косметики, вокруг которого строится концепция d’Alba.

Елена Перминова Ольга Орлова Ксения Бородина Полина Подплетенная Гоар Аветисян Валентина Иванова, Елена Перминова, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Карина Палецких, Ангелина Дубровская Яна Сапета Вика Романенко Яна Пак (d’Alba)