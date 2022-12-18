 

Россиянам будут доплачивать за заключение межнациональных браков

18.12.2022, 13:33, Разное
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С 1 января 2022 года стартует новый этап реализации национального проекта «Демография», целью которого является повышение рождаемости и укрепления института семьи в России.

Теперь граждане, вступающие в межнациональный брак, получат из федерального бюджета единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что Россия всегда была многонациональной страной.

– Веками наша сила заключалась в многообразии. Межнациональные браки – это эффективный механизм, чтобы впитать в наш генофонд всё самое лучшее и бороться с национальной нетерпимостью, – заявил курирующий национальный проект Марат Хуснуллин.

Выплаты будут осуществляться автоматически, в течение 10 рабочих дней после заключения брака. Каждый из супругов получит на свой счёт по 150 тысяч рублей, которые они могут потратить по своему усмотрению.

По оценкам экспертов, в 2023 году в России будет заключено не менее 50 тысяч межнациональных брачных союзов, половина из которых – в Москве и Санкт-Петербурге.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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