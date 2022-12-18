 

Вероятность блэкаутов в Германии низка, но сохраняется

18.12.2022, 13:25, Разное
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Этой зимой вероятность блэкаутов в Германии невелика, рассказал эксперт по энергетике Тобиас Федерико в своём интервью для N-TV. При этом небольшая опасность всё же есть: по словам эксперта, блэкаут возможен в случае технических проблем на АЭС во Франции или же в результате саботажа немецкой критической инфраструктуры.


AP

Высокие цены на электричество в Германии могут сохраниться вплоть до 2024 года, рассказал глава консалтингового агентства Energy Brainpool Тобиас Федерико в своём интервью для N-TV. Вследствие этого эксперт поддержал государственное регулирование цен на электричество.

По словам Федерико, блэкаут может угрожать Германии лишь в двух случаях: если у Франции будут технические проблемы на АЭС или если во Франции будет такая же холодная зима, как и в ФРГ. При этом Федерико отметил, что если французские АЭС будут работать так, как было запланировано, то опасности блэкаута не будет.

«На данный момент ситуация выглядит нормально, напряжение на рынке спадает. На этом фоне вероятность блэкаутов этой зимой я расцениваю как малую, если только во Франции не случится что-то непредсказуемое. Несмотря на это, вероятность блэкаута есть: в случае саботажа на нашей критической инфраструктуре», — приводит издание слова Федерико.

По мнению эксперта, вероятность веерных отключений электричества в Германии также невелика. При этом вероятность всё же выше, чем в предыдущие годы: несмотря на это, Федерико выразил уверенность, что этой зимой в Германии не будет ни блэкаутов, ни веерных отключений электричества. 


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