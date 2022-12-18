Инфляция вынуждает французов экономить на рождественском ужине
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На рождественских рынках во Франции царит праздничная атмосфера, однако в этом году покупатели намного более придирчиво выбирают блюда для традиционного семейного ужина, передаёт France 3. Снижение покупательной способности заставило многих отказаться от дорогих деликатесов, а остальные продукты покупать в небольших объёмах.
За неделю до сочельника на этом рынке уже атмосфера Рождества.
ПРОДАВЕЦ: У нас также есть перепёлки в сморчковом соусе с фуа-гра. Также петух в сморчковом соусе с фуа-гра, кролик по-охотничьи с овощами.
Однако во время оплаты никто больше не сорит деньгами: каждый цент на счету.
ПРОДАВЕЦ: Вот, я вам даю сдачу.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: А, это стоит шесть центов.
Покупатели признают, что из-за инфляции праздничный бюджет сократился, поэтому необходимо выбирать.
ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Я обращаю особое внимание на цены. Я беру там, где хорошее качество, — так дешевле.
ТРЕТЬЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мы вынуждены обращать внимание на покупательную способность. Сейчас то, что было 4—5 лет назад, становится всё сложнее купить. Люди, как ни крути, загнаны в угол.
Продавцы это заметили.
ПРОДАВЩИЦА: Я думаю, люди стали внимательнее, больше рассматривают. Мы видим, как они рассматривают товар, что-то для себя отмечают.
В этом году Рождество будет более скромным, некоторые даже решили обойтись без некоторых продуктов.
ЧЕТВЁРТАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Некоторых вещей будем избегать, например, фуа-гра я бойкотирую, это слишком дорого.
На столе в сочельник останутся манго, личи и экзотические фрукты, но, по словам этого торговца фруктами и овощами, для сокращения расходов французы тщательно измеряют порции.
ДРУГОЙ ПРОДАВЕЦ: В целом люди более внимательны к объёмам. Они просят взвесить чуть больше 250 грамм — это очень точно. Раньше скорее говорили: «Взвесьте столько, немного на глазок». А сейчас более точно.
Такие небольшие хитрости…
ТРЕТЬЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Все подарки несите мне!
САНТА-КЛАУС: Обязательно!
…помогут отметить Рождество праздничным ужином.
Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.
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